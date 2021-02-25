Зеленський анонсував створення Конгресу місцевих і регіональних влад при президенті України. ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський розповів про створення Конгресу місцевих і регіональних влад при президенті.

Як передає Цензор.НЕТ, про це президент заявив під час засідання Ради розвитку громад і територій у межах Всеукраїнського форуму "Україна 30".

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"Відносини між центром і громадами мають стати абсолютно новими, я б навіть сказав, якісно новими. Вони мають бути конструктивними, прозорими і ефективними. Для цього ми створюємо Конгрес місцевих і регіональних влад при президенті України. Він стане майданчиком діалогу і рішень", - зазначив Зеленський.

За словами президента, деталі стануть відомі пізніше.

"Усім нам, усім вам, потрібно усвідомити, що центральна і місцева влада не конкуренти, не конкуренти, а партнери - одна команда. Коли Україна буде сильною, процвітаючою, нарешті мирною - ми всі переможемо. Якщо ні - ми всі точно програємо. Давайте взаємодіяти, слухати, говорити, допомагати працювати один одному з думкою не про наступні вибори, а про наступні наші покоління українців", - підсумував президент.

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