Конкретних дат поставки вакцини AstraZeneca від COVAX немає, - Степанов. ВIДЕО
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Конкретних дат поставки вакцин AstraZeneca в межах глобальної ініціативи COVAX поки немає. COVAX змістив дати, які були оголошені раніше через брак виробничих потужностей.
Як передає Цензор.НЕТ, про це в ефірі телеканалу "Україна" заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.
За словами глави МОЗ, причина - брак виробничих потужностей у світі. Саме тому COVAX змістив дати, які були оголошені раніше.
"У нас ще є AstraZeneca за домовленістю з COVAX - від 2,2 до 3,8 млн доз. Протягом першого-другого кварталу вони мають нам поставити. Ми поки чекаємо конкретних дат", - зазначив Степанов.
Міністр додав, що ефективність вакцини AstraZeneca - від 70 до 80%. Степанов наголосив, що процес вакцинації йде планово.