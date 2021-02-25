Новини Відео • Коронавірус і карантин

Конкретних дат поставки вакцини AstraZeneca від COVAX немає, - Степанов. ВIДЕО

2 02222
Конкретних дат поставки вакцин AstraZeneca в межах глобальної ініціативи COVAX поки немає. COVAX змістив дати, які були оголошені раніше через брак виробничих потужностей.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в ефірі телеканалу "Україна" заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

За словами глави МОЗ, причина - брак виробничих потужностей у світі. Саме тому COVAX змістив дати, які були оголошені раніше.

"У нас ще є AstraZeneca за домовленістю з COVAX - від 2,2 до 3,8 млн доз. Протягом першого-другого кварталу вони мають нам поставити. Ми поки чекаємо конкретних дат", - зазначив Степанов.

Міністр додав, що ефективність вакцини AstraZeneca - від 70 до 80%. Степанов наголосив, що процес вакцинації йде планово.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Степанов про побічний ефект після вакцинації проти COVID-19: Вони схожі на побічні ефекти від вакцинації проти грипу

Читайте Цензор.НЕТ у Telegram 

Топ коментарі

  • 133133
    А график второй волны вакцинации есть )))
  • Valery Greff
    Другими словами, "жрите шо дают и просите добавки"
  • 133133
    Если выпить кружку воды из священной реки Ганг, то кислота в желудке может убить заразу и есть шанс остаться в живых.

    А если эту жидкость впрыснуть внутримышечно, то шансов практически нет.
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини