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Депутат міськради Черкас від ОПЗЖ Замирайло відмовився говорити українською мовою і виступив російською під охороною поліції і під синхронний переклад секретаря міськради Тренкіна. ВIДЕО

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Депутат міськради Черкас від ОПЗЖ Олександр Замирайло відмовився говорити українською мовою під час виступу на сесії міськради.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на інтернет-ресурс Про все,  активісти і колеги по міськраді обурилися такою поведінкою. Щоб уникнути конфлікту секретар міськради Юрій Тренкін зголосився попрацювати у російськомовного Замирайла перекладачем-синхроністом, а поліція взяла в оточення трибуну в сесійній залі міськради.

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Топ коментарі

  • Иван Гонта 1c20a0b6
    Не вмієш розмовляти на українській, підсрачник і геть з міськради.
  • wake up-UA
    Депутат горсовета Черкас от ОПЗЖ Замирайло отказался говорить на украинском языке и выступил на русском под охраной полиции и синхронный перевод секретаря горсовета Тренкина - Цензор.НЕТ 7048
  • Gozzalik salonu
    А на какую страну работает эта полиция?
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