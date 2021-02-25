Депутат міськради Черкас від ОПЗЖ Замирайло відмовився говорити українською мовою і виступив російською під охороною поліції і під синхронний переклад секретаря міськради Тренкіна. ВIДЕО
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Депутат міськради Черкас від ОПЗЖ Олександр Замирайло відмовився говорити українською мовою під час виступу на сесії міськради.
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на інтернет-ресурс Про все, активісти і колеги по міськраді обурилися такою поведінкою. Щоб уникнути конфлікту секретар міськради Юрій Тренкін зголосився попрацювати у російськомовного Замирайла перекладачем-синхроністом, а поліція взяла в оточення трибуну в сесійній залі міськради.