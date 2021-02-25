Отримано нові докази того, що суддя апеляційного суду Бабенко їздив п'яним за кермом, - "Слідство.Інфо". ВIДЕО

"Слідство.Інфо" отримало ексклюзивні відео з суддею Шостого апеляційного адміністративного суду Костянтином Бабенком, якого рік тому затримали патрульні на підземному паркінгу за керування автомобілем напідпитку. Тоді суддя запевняв, що за кермом був не він. Але нові записи, які є в розпорядженні нашої редакції, це спростовують.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться на сайті програми.

У грудні 2019 року суддя Шостого апеляційного адмінсуду Костянтин Бабенко порушив дорожні правила під час руху на повороті. На вимогу патрульних автомобіль судді не зупинився, потім намагався втекти від них. Спіймати суддю вдалося лише на підземному паркінгу — виявилось, що Бабенко був нетверезий. У протоколі затримання також вказано, що машина Бабенка ледь не вдарила автівку поліцейських.

Частина записів з нагрудних камер патрульних тоді опинилася в розпорядженні "Слідства.Інфо". На них суддя намагався відштовхнути правоохоронців, стверджував, що його треба "відпустити додому" й наполягав, що затримувати його патрульні не мають права. Як аргумент Бабенко запевняв, що він суддя й має недоторканність. Проходити тест на рівень алкоголю в крові суддя відмовився.

У січні минулого року суддя Печерського райсуду Києва Світлана Смик постановила закрити провадження щодо свого колеги. У рішенні суду вона вказала, що неможливо встановити, хто саме був за кермом того вечора.

Редакція програми отримала нові ексклюзивні відео, які підтверджують — за кермом автомобіля, який зупиняли патрульні у грудні 2019-го, був саме Костянтин Бабенко. На отриманих записах чітко видно, що з автівки на підземному паркінгу виходив суддя.

Дивіться також: "Не маєте права затримувати, хоч я вб'ю зараз когось", - суд закрив справу проти судді Бабенка, якого спіймали п'яним за кермом. ВIДЕО

Узимку 2020 року, після публікації нашого матеріалу, Вища рада правосуддя відкрила на Бабенка дисциплінарну справу. Її розгляд триває і досі, хоча, відповідно до закону, такі скарги вони мають розглядати упродовж трьох місяців.

Скаргу щодо Бабенка Вища рада правосуддя розглядає в закритому режимі — про це попросив адвокат судді. Сам же Костянтин Бабенко так жодного разу і не прийшов на засідання. І вже 1 березня відбудеться останнє засідання у цій справі. Саме на ньому Вища рада правосуддя має вирішити, яке покарання призначити судді.

Читайте також: ВРП затягує рішення щодо впійманого п'яним за кермом київського судді Бабенка, щоб мати маріонетку на час місцевих виборів, - адвокат Маселко

.