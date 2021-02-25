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За два дні проти коронавірусу в Україні вакцинували 1179 осіб, - Степанов. ВIДЕО

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Станом на 25 лютого 2021 року проти коронавірусу вакциновано 1179 українців.

Про це в ефірі програми "Право на владу" розповів міністр охорони здоров'я Максим Степанов, інформує Цензор.НЕТ.

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"На сьогодні 1179 осіб вакцинували. Ми каскадним способом розгортаємо цю вакцинацію, щоб не було програмних помилок. Тому що для нас важливий не старт вакцинації, для нас важливий весь процес вакцинації, щоб ми досягли тих цифр, яких прагнемо - це 60 %. Щоб уся вакцинація пройшла безпечно.

У нас зараз сформовано відповідні мобільні бригади, які вакцинують. Перший етап - ми вакцинуємо мобільними бригадами. Щодня ця цифра збільшуватиметься і збільшуватиметься в рази. Через кілька днів ми побачимо зовсім інші цифри. Все йде згідно з нашим планом, який затверджено. Сьогодні лише другий день", - пояснив глава МОЗ.

Топ коментарі

  • Топ Ган
    ...а вот и причина низких темпов, верно, степашка? За два дня от коронавируса в Украине вакцинировали 1179 человек, - Степанов - Цензор.НЕТ 3370
    За два дня от коронавируса в Украине вакцинировали 1179 человек, - Степанов - Цензор.НЕТ 813
  • Александр VVII
    600 человек в день. Понадобится 196 лет на 43 миллиона.
  • belge
    Каждый день эта цифра будет увеличиваться и увеличиваться в разы.

    Ясен пень. Даже, если граждане наотрез откажутся колоться, цифра будет расти по плану. За два дня от коронавируса в Украине вакцинировали 1179 человек, - Степанов - Цензор.НЕТ 9727
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