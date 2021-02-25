Телеканал "СТБ" анонсував телешоу з колишньою дружиною Богдана Анною, про яку до цього нічого не було відомо. ВIДЕО

Жінка розповіла, що ексглава ОП зробив їй пропозицію через 3 місяці після знайомства. У відкритих джерелах зазначено, що колишню дружину Богдана звуть Ольгою і що у пари четверо дітей.

Анонс реаліті опубліковано на сторінці шоу "Холостяк/Холостячка" в YouTube, інформує Цензор.НЕТ.

На відео молода дівчина розповідає, що колишній глава Офісу президента Андрій Богдан є її колишнім чоловіком.

"Він мені зробив пропозицію через три місяці нашого спілкування. Звичайно, я сказала "так", - розповідає вона.

Ваш браузер не підтримує HTML5-відео

З відкритих джерел відомо, що колишню дружину 44-річного Андрія Богдана звуть Ольгою. У пари чотири доньки - Вікторія, Анастасія, Катерина і Софія. Ольга Богдан - засновниця компанії "Чорний діамант", що надає послуги у сфері нерухомості, організації відпочинку та ресторанному бізнесі.

Також відомо, що Богдан довгий час зустрічався зі співвласницею бренду купальників і нижньої білизни La Marе Анастасією Слічною.

Читайте також: Богдан на тлі снігового колапсу нагадав Зеленському про лопата-челендж: "+ 5% рейтингу". ВIДЕО