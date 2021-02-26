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Зростання випадків COVID-19 було очікуваним і пов'язане з високим рівнем захворювання на грип, - Ляшко. ВIДЕО

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Зростання нових випадків COVID-19 в Україні пов'язане зі зростанням кількості хворих на грип. Це призвело до навантаження на медсистему.

Як передає Цензор.НЕТ, про це на брифінгу заявив заступник голови МОЗ, головний санлікар Віктор Ляшко.

За словами Ляшка, зростання захворюваності прогнозоване.

"Говорили, що в середині лютого очікуємо зростання кількості хворих на грип, що в період епідемії коронавірусної хвороби може призвести до пікових навантажень на медсистему", - наголосив головний санлікар.

Ляшко додав, що для того, щоб уникнути великого навантаження на медсистему, на початку 2021 року посилювали карантинні обмеження.

Також читайте: Надійшли перші повідомлення про несприятливі події з імунізації, їх сім, але вони несерйозні, - головний санлікар Ляшко

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Топ коментарі

  • Viktor Zotov
    когда нибудь конец этому п-цу настанет? Если не читать новости и не смотреть ящик, то рост заметен в одуревшей цене на продукты и коммуналке. Утомили уроды
  • Nataliia Radchenko
    Головне - тепер првселюдно оцим імунізатором провакцинувати владу, яка обіцяла це зробити привселюдно, думаючи тоді, коли обіцяла що то буде вакцина )
  • Вася Шевченко f77d76ba
    рост ожидался??? а меры какие-то предпринимались чтоб его сбить???
    что значит - ожидался (и ничего не делалось???) просто ожидалось...
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