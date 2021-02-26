"Літаки Медведчука", які потрапили під санкції, перед засіданням РНБО перегнали у Швейцарію, - ЗМІ. ВIДЕО

Три з п'яти чартерних літаків, на офшорних власників яких були накладені санкції через діяльність кума Путіна нардепа Віктора Медведчука, перед засіданням РНБО (в період з 10 по 21 лютого) перегнали у швейцарське містечко Сент-Галле.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Bihus.info.

За даними видання, саме в Сент-Галлені юридично прописана фірма "Інтернешнл Трейдинг Партнерс" - співвласник українського "ПрикарпатЗахідтранс", яка по суті і стала причиною накладення санкцій за володіння частиною нафтопродуктопроводу "Самара-Західний напрямок", призначеного для перекачування дизеля з Росії та Білорусі в Україну і Європу.

У рішенні РНБО йдеться про накладення санкцій на 5 офшорних компаній, які, в свою чергу, значаться власниками приватних літаків.

Дві з них напряму пов’язані з нардепами Віктором Медведчуком і Тарасом Козаком, адже народні депутати в різний період користувалися бортами, записаними на ці фірми. Третя компанія записана на дружину Ігоря Кушніра – президента будівельного холдингу "Київміськбуд". Кушнір вже встиг заявити про те, що санкції найвірогідніше були накладені помилково.

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Четверта компанія пов’язана з екснардепом і бізнесменом Віталієм Хомутинніком. Останній підтвердив, що компанія належить йому, на цю компанію зареєстровано лише літак і також заявив про помилковість накладення санкцій.

П’ята компанія з санкційного списку – WHPA AVIA LTD – зареєстрована на Віргінських островах. Додаткової інформації про цю фірму журналістам знайти не вдалося, але можна припустити, що ця структура пов’язана з компанією з дуже схожою назвою – WHPA LIMITED, яка пов’язана з російським бізнесменом Сергієм Сударіковим. Останнього ЗМІ називають наближеним до очільника "Роснєфті" і давнього друга президента РФ Володимира Путіна Ігоря Сєчіна.

Група компаній "Регіон", яку контролює Сударіков, за інформацією наших колег зі "Схем", також може бути пов’язаною і з оточенням самого Віктора Медведчука.

"Літаки усіх трьох вищеназваних офшорок, попри заяви Кушніра і Хомутинніка про помилковість і непов’язаність, в період з 10 по 21 лютого вилетіли в аеропорт поблизу містечка Сент-Галлен у Швейцарії, де, за інформацією журналістів, лишаються досі. Саме в Сент-Галлені юридично прописана фірма "Інтернешнл Трейдінг Партнерс" – співвласник українського "Прикарпатзахідтрансу", яка по суті і стала причиною накладення санкцій через володіння частиною нафтопродуктопроводу "Самара-Західний напрямок", призначений для перекачування дизелю з Росії та Білорусі до України і Європи", - підкреслює видання.

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Також зазначається, що з цією швейцарською компанією і з її власником - Анатолієм Шефером пов'язують Віктора Медведчука і його оточення, яке заробляло на володінні нафтопроводом.

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