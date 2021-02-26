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Лерос у приймальні Єрмака: "Від імені всіх патріотів України передайте йому, щоб він йшов на х#й!". ВIДЕО

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Нардеп Гео Лерос прийшов у приймальню голови Офісу Президента Андрія Єрмака, проте Єрмак відмовився зустрічатися з парламентарієм. Увага! Ненормативна лексика!

Як передає Цензор.НЕТ, про це Лерос повідомив у Telegram, опублікувавши відео.

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Зокрема, нардеп прийшов до Єрмака, щоб той пояснив, чому за ним "стежить СБУ".

"Я перебуваю в приймальні Андрія Борисовича Єрмака - глави Офісу Президента України. Так ось, людина побоялася спуститися зі мною зустрітися, щоб пояснити якого біса за мною стежить СБУ. І, користуючись нагодою, хочу попросити секретаря, до неї, звісно, жодних питань, щоб ви передали Андрію Борисовичу Єрмаку, що він г#ндон. І що він відповідатиме і за спалений мій автомобіль, і за стеження, яка за мною йде, обов'язково це передайте. І від імені всіх патріотів України передайте йому, щоб він йшов нах#й". Дякую", - сказав Лерос.

Топ коментарі

  • wake up-UA
    До речі - Дерьмак тимчасово перейшов на роль "сірого" кардинала?
    Щось давно ніяких заяв від нього не було... Лерос в приемной Ермака: "От имени всех патриотов Украины передайте ему, чтобы он шел на х#й!" - Цензор.НЕТ 1703
  • Dack Cloud
    Лерос в приемной Ермака: "От имени всех патриотов Украины передайте ему, чтобы он шел на х#й!" - Цензор.НЕТ 889умный предатель возле тупого гнома...

    так себе ситуация..
    печально все..
  • Li Quan
    віце-президент, як-ніяк біля полоумного нелоха...
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