Лерос у приймальні Єрмака: "Від імені всіх патріотів України передайте йому, щоб він йшов на х#й!". ВIДЕО

Нардеп Гео Лерос прийшов у приймальню голови Офісу Президента Андрія Єрмака, проте Єрмак відмовився зустрічатися з парламентарієм. Увага! Ненормативна лексика!

Як передає Цензор.НЕТ, про це Лерос повідомив у Telegram, опублікувавши відео.

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Зокрема, нардеп прийшов до Єрмака, щоб той пояснив, чому за ним "стежить СБУ".

"Я перебуваю в приймальні Андрія Борисовича Єрмака - глави Офісу Президента України. Так ось, людина побоялася спуститися зі мною зустрітися, щоб пояснити якого біса за мною стежить СБУ. І, користуючись нагодою, хочу попросити секретаря, до неї, звісно, жодних питань, щоб ви передали Андрію Борисовичу Єрмаку, що він г#ндон. І що він відповідатиме і за спалений мій автомобіль, і за стеження, яка за мною йде, обов'язково це передайте. І від імені всіх патріотів України передайте йому, щоб він йшов нах#й". Дякую", - сказав Лерос.