Єдиний незаблокований найманцями РФ КПВВ на Донбасі щодоби перетинає 1,5 тис осіб, - Держприкордонслужба. ВIДЕО
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На Донбасі єдиний незаблокований найманцями РФ КПВВ "Станиця Луганська" щодоби перетинає 1,5 тис осіб.
Про це повідомляє Держприкордонслужба, передає Цензор.НЕТ
КПВВ "Станиця Луганська" функціонує щодня з 8.00 до 16.00. Рух дорожніми коридорами до інших КПВВ незаконні збройні формування, керовані Росією, постійно або періодично блокують.
Повідомляється, що в останній тиждень кожного місяця прикордонники фіксують незначне збільшення пасажиропотоку, що пов'язано з отриманням громадянами соціальних виплат.
Зазначається, що для безперебійної роботи контрольного пункту "Станиця Луганська" залучено достатньо персоналу Держприкордонслужби. Пропускні операції здійснюються ритмічно. Громадяни пересуваються з дотриманням соціальної дистанції.