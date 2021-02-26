Окупанти від початку доби двічі обстрілювали позиції українських воїнів, втрат немає, - Міноборони. ВIДЕО

Російсько-окупаційні війська від початку доби двічі відкривали вогонь по позиціях українських воїнів на Донбасі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони.

Ваш браузер не підтримує HTML5-відео

"Від початку поточної доби, 26 лютого, станом на 12 годину було зафіксовано два випадки порушення режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ. Так, поблизу населеного пункту Піски противник відкривав вогонь у бік наших позицій зі стрілецької зброї", - йдеться в повідомленні.

Бойових втрат серед українських воїнів унаслідок ворожого обстрілу немає.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Режим "тиші" на Донбасі практично припиняє працювати, - Резніков