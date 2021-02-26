"Де міліція, б####! Там вб'ють її сьогодні!" - в РФ поліцейські не приїхали на виклик під час убивства 23-річної студентки, незважаючи на неодноразові дзвінки сусідів. ВIДЕО
Як повідомляє Цензор.НЕТ, вбивство сталося більше року тому - 14 грудня 2020-го. Точної інформації про те, що ж сталося за дверима квартири, немає. За даними місцевих активістів, у день убивства 23-річна Віра Пехтелєва заїхала до колишнього хлопця Владислава Канюса за речами. Але у нього були інші плани: за кілька годин до цього він говорив своєму брату, що вб'є дівчину. Нелюд завдав Вірі понад 50 ударів і врешті задушив дротом від праски. Віра кілька разів намагалася вирватися з квартири, але кат її відтягував. Сусіди чули жіночі крики і кілька годин поспіль дзвонили в поліцію і благали приїхати. Врешті, не витримали і самі виламали двері, але дівчина була вже мертва.
На кадрах видно, як у кінці поліцейський говорить іншому: "сидіти будемо всі".
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На сьогодні, суд ще не прийняв рішення про покарання винних. 41-річному начальнику зміни чергової частини і 40-річному старшому оперативному черговому частини відділу поліції "Ленінський" пред'явлено звинувачення за статтею 293 КК РФ "Халатність". За версією слідства, в січні 2020-го вони отримали сигнал, що в одній із квартир багатоповерхівки в Ленінському районі - бійка. Поліцейські зареєстрували повідомлення, але не відправили групу на перевірку цієї інформації.
Колишнього хлопця студентки Віри звинувачують за ч. 1 ст. 105 КК РФ (вбивство). І розгляд цієї справи відкладають вже всьоме: спочатку - через неявку підсудного через хворобу, а потім - через неявку в суд свідків. Наступного разу засідання має відбутися 2 березня.