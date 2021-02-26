"Де міліція, б####! Там вб'ють її сьогодні!" - в РФ поліцейські не приїхали на виклик під час убивства 23-річної студентки, незважаючи на неодноразові дзвінки сусідів. ВIДЕО

З'явилися кадри з камер спостереження в черговій частині поліції російського Кемерово і кабінеті операторів 112 під час убивства 23-річної студентки Віри Пехтелєвої. Історія сталася ще рік тому, але отримала резонанс лише зараз. Дівчина загинула через те, що співробітники поліції відмовилися їхати на виклик.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, вбивство сталося більше року тому - 14 грудня 2020-го. Точної інформації про те, що ж сталося за дверима квартири, немає. За даними місцевих активістів, у день убивства 23-річна Віра Пехтелєва заїхала до колишнього хлопця Владислава Канюса за речами. Але у нього були інші плани: за кілька годин до цього він говорив своєму брату, що вб'є дівчину. Нелюд завдав Вірі понад 50 ударів і врешті задушив дротом від праски. Віра кілька разів намагалася вирватися з квартири, але кат її відтягував. Сусіди чули жіночі крики і кілька годин поспіль дзвонили в поліцію і благали приїхати. Врешті, не витримали і самі виламали двері, але дівчина була вже мертва.

На кадрах видно, як у кінці поліцейський говорить іншому: "сидіти будемо всі".

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На сьогодні, суд ще не прийняв рішення про покарання винних. 41-річному начальнику зміни чергової частини і 40-річному старшому оперативному черговому частини відділу поліції "Ленінський" пред'явлено звинувачення за статтею 293 КК РФ "Халатність". За версією слідства, в січні 2020-го вони отримали сигнал, що в одній із квартир багатоповерхівки в Ленінському районі - бійка. Поліцейські зареєстрували повідомлення, але не відправили групу на перевірку цієї інформації.

Колишнього хлопця студентки Віри звинувачують за ч. 1 ст. 105 КК РФ (вбивство). І розгляд цієї справи відкладають вже всьоме: спочатку - через неявку підсудного через хворобу, а потім - через неявку в суд свідків. Наступного разу засідання має відбутися 2 березня.

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