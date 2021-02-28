"Дозвольте зарядитися вашою енергією!" - полковник ЗС Білорусі Андрій Кривоносов показав безпрецедентну підлесливість перед узурпатором Лукашенком. ВIДЕО
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Військовий комісар Гомельської області полковник Андрій Кривоносов, який отримав від "президента" Лукашенка, що захопив владу в країні, на ВНЗ "заряд енергії та рішучості", вирішив поділитися ним з іншими білоруськими військовослужбовцями.
Відповідне відео було оприлюднено в соцмережах, інформує Цензор.НЕТ.
"Я, полковник Кривоносов, удостоївся честі й отримав від Головнокомандувача Збройних сил Республіки Білорусь Олександра Лукашенка заряд енергії і рішучості, який маю намір зараз передати білоруським військовослужбовцям", - коментує свої дії в ролику військовий комісар.
Пізніше, пообіцяв Кривоносов, естафету рукостискань буде передано співробітникам УВС.