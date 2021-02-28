"Дозвольте зарядитися вашою енергією!" - полковник ЗС Білорусі Андрій Кривоносов показав безпрецедентну підлесливість перед узурпатором Лукашенком. ВIДЕО

Військовий комісар Гомельської області полковник Андрій Кривоносов, який отримав від "президента" Лукашенка, що захопив владу в країні, на ВНЗ "заряд енергії та рішучості", вирішив поділитися ним з іншими білоруськими військовослужбовцями.