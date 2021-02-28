"Ах ти й#бана! Кінчена дурепа, тупа, я тебе зараз у#бу!" - підлітки б'ють ровесницю у 15-й школі Кривого Рогу. ВIДЕО

На території школи №15 Дзержинського району Кривого Рогу підлітки побили свою ровесницю. УВАГА! На відео присутня ненормативна лексика!

Як передає Цензор.НЕТ, відео побиття дівчини опублікував на сторінці у фейсбуці житель Кривого Рогу Олексій Таймурзін.

"Школа №15 (Дзержинський район), підлітки б'ють ровесницю.

Сподіваюся, батьки агресивних підлітків, адміністрація цього навчального закладу, відділ освіти району, міста та області не будуть відмовчуватися, жодним чином не реагуючи на подібні явища в навчальних закладах?!" - написав він під відео.

УВАГА! На відео присутня ненормативна лексика!

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