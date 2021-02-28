Через жорсткі правила доводиться утилізувати невикористані дози COVID-вакцини, - лікарі. ВIДЕО

Через жорсткі правила й особливості упаковки препарату в деяких областях доводиться утилізувати невикористані дози вакцини наприкінці дня. У кожній ампулі - 10 доз.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє канал "Дім".

"Розкривається ампула і проколюється голкою. З цього моменту флакон має зберігатися не більше 6 годин. Першого дня у нас зробили щеплення 54 людям і 6 доз утилізували", - розповіла Ольга Кобевко, інфекціоніст Чернівецької обласної лікарні.

У МОЗ зазначають, що не забороняють використовувати залишки вакцини для тих людей, які не підпадають під першу хвилю вакцинації. Щоб не було непорозумінь на місцях, у регіони направили письмові інструкції.

"Ми зараз пропишемо такі алгоритми для мобільних бригад. Якщо у вас є кілька охочих, і у вас залишилися, наприклад, три дози, ми визначаємо пріоритетність: спочатку це будуть старші 80 років. Якщо таких пацієнтів кілька, то першим буде той, хто має супутні захворювання", - підкреслив Федір Лапій, голова Національної технічної групи експертів із питань імунопрофілактики.

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Як повідомляв Цензор.НЕТ, вакцинація в Україні стартувала 24 лютого. Першим в Україні вакцину проти коронавірусу отримав лікар-реаніматолог Горенко з Черкас.

До 31 березня МОЗ розраховує отримати ще 1,5 млн доз вакцини. Також на початку березня очікується поставка 117 тис. доз вакцини Pfizer у межах глобальної ініціативи COVAX.

В Україні проти COVID-19 вакцинували вже понад 3 тис. осіб, за минулу добу, 27 лютого, - 90.