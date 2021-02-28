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У супермаркеті Миколаєва покупець без маски розпорошив балончик в охоронців, які намагалися його затримати. ВIДЕО

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У миколаївському супермаркеті через відмову касира обслуговувати покупця без маски виник конфлікт.

Як передає Цензор.НЕТ, про це з посиланням на соцмережі повідомляє місцеве видання NikolaevPost. Відео інциденту опублікували в мережі.

"Сьогодні в магазині АТБ, що на "Колосі", стався неприємний інцидент. Чоловік без маски намагався розрахуватися на касі. Касирка відмовилася його обслуговувати. Він поклав перед нею гроші і пішов на вихід. Охорона намагалася його затримати, але чоловік розпорошив у них струмінь із газового балончика. Очевидці кажуть, що потім він сів у машину і безперешкодно поїхав", - йдеться в описі до відео.

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На відео можна бачити, що від газу постраждав один з охоронців і випадкові перехожі. На відео чути, як люди кашляють.

Потерпілий охоронець був готовий продовжувати бійку, але колега його втримав. Співробітники супермаркету викликали на місце поліцію.

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Топ коментарі

  • Владимир Пономаренко 336ef173
    Необходим закон если ты в общественом месте без маски то можно отоварить тебя в хлебало без подследствий перед мусорами! Почему пьяный дебил в автомобиле преступник а дебил без маски нет?
  • IgorYakovlevich
    Поки не почнуть шатрафувати, діла не буде. А краще - не тільки штраф, а й адмін. арешт.
  • Владимир Пономаренко 336ef173
    Согласен. В Европе бы за клоуна-наркомана бы 72% не проголосовало. Это уровень Венесуэлы! И то там наркоман-водитель автобуса!
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