У супермаркеті Миколаєва покупець без маски розпорошив балончик в охоронців, які намагалися його затримати. ВIДЕО
Як передає Цензор.НЕТ, про це з посиланням на соцмережі повідомляє місцеве видання NikolaevPost. Відео інциденту опублікували в мережі.
"Сьогодні в магазині АТБ, що на "Колосі", стався неприємний інцидент. Чоловік без маски намагався розрахуватися на касі. Касирка відмовилася його обслуговувати. Він поклав перед нею гроші і пішов на вихід. Охорона намагалася його затримати, але чоловік розпорошив у них струмінь із газового балончика. Очевидці кажуть, що потім він сів у машину і безперешкодно поїхав", - йдеться в описі до відео.
На відео можна бачити, що від газу постраждав один з охоронців і випадкові перехожі. На відео чути, як люди кашляють.
Потерпілий охоронець був готовий продовжувати бійку, але колега його втримав. Співробітники супермаркету викликали на місце поліцію.