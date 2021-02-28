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У захопленому РФ Сімферополі хочуть знести 264 об'єкти, які окупанти визначили як "самобуди". ВIДЕО

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В окупованому Росією Сімферополі з 267 об'єктів планують знести 264, які місцева "влада" визначила як самобуди.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Крим.Реалії".

Як сказано на сайті російської адміністрації міста, в переліку під знесення: капітальні будови, кіоски, павільйони, електросамокати, гаражі, ворота, навіси, прибудови, металеві конструкції, огорожі.

"Встановлюються власники, їм роз'яснюється неправомірність їхніх дій і необхідність добровільного демонтажу конструкцій. У разі, якщо власників встановити не вдається, повідомлення про їхній розшук розміщуються на офіційному сайті адміністрації Сімферополя", – йдеться в інформації на сайті адміністрації.

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У квітні минулого року влада Криму вимагала знести 14 "самобудів". За даними російського Держбуднадзору Криму, такі об'єкти виявили в Алушті (4 об'єкти), Феодосії (3 об'єкти), Ялті (5 об'єктів), Сімферопольському районі (1 об'єкт) і в Сімферополі "виявлено незаконний двоповерховий об'єкт капітального будівництва на території загального двору без відступу від кордонів суміжної земельної ділянки".

У анексованих Криму і Севастополі місцева влада бореться з комерційними будівлями, які оголосили незаконними, в тому числі під знесення йдуть магазини, кафе, торговельні намети на ринках і пансіонати.

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Топ коментарі

  • 18c49ed2
    ".... В поселке Парковом (Большая Ялта) неизвестные начали подготовку к демонтажу 15-этажного жилого дома, в котором находятся люди и их вещи.....
    .... Сейчас работы идет полным ходом. В эти минуты большинство жильцов пытаются успеть вывезти свое имущество: ищут машины и боксы для хранения. Дом отключен от электричества и водоснабжения, а также остановлен лифт, хотя совсем недавно делали его профилактику. Так что с верхних этажей вещи сносят вручную.
    На рабочих, снимающих облицовку и утепление фасада, нет никаких опознавательных знаков. ForPost попытался выяснить у прораба, от имени какой организации действует бригада, но представитель компании отказался от комментариев и даже не представился....."

    Камни с неба летят уже как целый каменный дождь.
  • 18c49ed2
    Там еще веселее. Там в Ялте уже сносят дом вместе с жильцами, которые во время сноса пытаются спасти свои пожитки. Ну за что боролись, на то и напоролись.
  • 5 копійок
    А як би це були солдати НАТЬІ, то апще повбивали б.
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