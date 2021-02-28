У захопленому РФ Сімферополі хочуть знести 264 об'єкти, які окупанти визначили як "самобуди". ВIДЕО

В окупованому Росією Сімферополі з 267 об'єктів планують знести 264, які місцева "влада" визначила як самобуди.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Крим.Реалії".

Як сказано на сайті російської адміністрації міста, в переліку під знесення: капітальні будови, кіоски, павільйони, електросамокати, гаражі, ворота, навіси, прибудови, металеві конструкції, огорожі.

"Встановлюються власники, їм роз'яснюється неправомірність їхніх дій і необхідність добровільного демонтажу конструкцій. У разі, якщо власників встановити не вдається, повідомлення про їхній розшук розміщуються на офіційному сайті адміністрації Сімферополя", – йдеться в інформації на сайті адміністрації.

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У квітні минулого року влада Криму вимагала знести 14 "самобудів". За даними російського Держбуднадзору Криму, такі об'єкти виявили в Алушті (4 об'єкти), Феодосії (3 об'єкти), Ялті (5 об'єктів), Сімферопольському районі (1 об'єкт) і в Сімферополі "виявлено незаконний двоповерховий об'єкт капітального будівництва на території загального двору без відступу від кордонів суміжної земельної ділянки".

У анексованих Криму і Севастополі місцева влада бореться з комерційними будівлями, які оголосили незаконними, в тому числі під знесення йдуть магазини, кафе, торговельні намети на ринках і пансіонати.