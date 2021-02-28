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Патрульні Міняйло і Предвічний врятували чотирьох людей, які провалилися під кригу в місті Дніпро, - заступник голови МВС Геращенко. ВІДЕО+ФОТО

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Троє дорослих з підлітком провалилися під кригу у Дніпрі.

Про це в фейсбуці пише заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко, передає Цензор.НЕТ.

"А як же легко втратити своє дорогоцінне життя...Достатньо просто піти прогулятись тонким  льодом, як сьогодні зранку в місті Дніпро зробили троє дорослих чоловіків які ще потягли за собою 13 річного хлопчика. І всі четверо провалилися під кригу. Ще 7-10 хвилин і всі б вони загинули від переохолодження, якщо б їм на допомогу миттєво не прийшов екіпаж патрульної поліції з позивним "Легіон 313" у складі патрульних поліцейських Сергія Міняйла і Олега Предвічного.

Патрульні негайно вжили всіх заходів для порятунку людей", - зазначив він.

Спочатку вдалося витягнути підлітка, а потім - дорослих.

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"Усіх потерпілих зі скаргами на самопочуття та переохолодженням каретами ШМД та екіпажем "Легіон 313" доставлено до лікарні", - уточнив Геращенко.

За його словами, патрульних представлять до відомчих нагород Національної поліції і МВС.

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Патрульні Міняйло і Предвічний врятували чотирьох людей, які провалилися під кригу в місті Дніпро, - заступник голови МВС Геращенко 01
Патрульні Міняйло і Предвічний врятували чотирьох людей, які провалилися під кригу в місті Дніпро, - заступник голови МВС Геращенко 02
Патрульні Міняйло і Предвічний врятували чотирьох людей, які провалилися під кригу в місті Дніпро, - заступник голови МВС Геращенко 03

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Топ коментарі

  • Біле Пальто
    Героям слава!
  • Vedana
    Поліцейські - молодці, врятували недалеких. Чого лізти на лід ? В Україні такі сильні морози і товста крига ? Добре, що всі живі.

    А Геращенко - безграмотний пеньок.
  • Вася Шевченко f77d76ba
    у нас в последние дни..просто ****ц с этим... дня не проходит чтоб кто-то не провалился под лед... который уже как бумага !!!! задолбали...
    Патрульные Меняйло и Предвечный спасли четырех человек, провалившихся под лед в Днепре, - замглавы МВД Геращенко - Цензор.НЕТ 1300

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    Патрульные Меняйло и Предвечный спасли четырех человек, провалившихся под лед в Днепре, - замглавы МВД Геращенко - Цензор.НЕТ 8173

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