Патрульні Міняйло і Предвічний врятували чотирьох людей, які провалилися під кригу в місті Дніпро, - заступник голови МВС Геращенко. ВІДЕО+ФОТО
Про це в фейсбуці пише заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко, передає Цензор.НЕТ.
"А як же легко втратити своє дорогоцінне життя...Достатньо просто піти прогулятись тонким льодом, як сьогодні зранку в місті Дніпро зробили троє дорослих чоловіків які ще потягли за собою 13 річного хлопчика. І всі четверо провалилися під кригу. Ще 7-10 хвилин і всі б вони загинули від переохолодження, якщо б їм на допомогу миттєво не прийшов екіпаж патрульної поліції з позивним "Легіон 313" у складі патрульних поліцейських Сергія Міняйла і Олега Предвічного.
Патрульні негайно вжили всіх заходів для порятунку людей", - зазначив він.
Спочатку вдалося витягнути підлітка, а потім - дорослих.
"Усіх потерпілих зі скаргами на самопочуття та переохолодженням каретами ШМД та екіпажем "Легіон 313" доставлено до лікарні", - уточнив Геращенко.
За його словами, патрульних представлять до відомчих нагород Національної поліції і МВС.