"Ми пам'ятаємо, хто приніс війну в Україну": СБУ відкрила понад 22 тис. проваджень за злочинами під час окупації Криму і Донбасу. ВIДЕО

Слідчі СБ України відкрили понад 22,7 тисячі кримінальних проваджень за фактами вчинення злочинів проти основ національної безпеки і оборони України, посягання на її територіальну цілісність і недоторканність, а також тероризм під час анексії АР Крим та у районі проведення АТО/ООС.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба СБУ.

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СБУ понад сім років документує протиправні дії РФ, і багато з них уже передано до міжнародних судів як доказ російської агресії. Повідомлено про підозру майже 6 тис. особам, понад 250 з яких – громадяни Російської Федерації.

Нагадаємо, 1 березня 2014 року Рада Федерації федерального зібрання Росії за поданням президента РФ Володимира Путіна надала дозвіл на використання Збройних Сил РФ на території України.

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