"Если можно, я пару слов на восточноукраинском", - депутат Дніпропетровської облради відмовився говорити українською мовою і придумав для російської нову назву. ВIДЕО

Депутат Дніпропетровської облради відмовився говорити українською мовою і перейшов на російську, придумавши для неї нову назву.