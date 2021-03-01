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15-річна дівчина випала з вікна багатоповерхівки в Дарницькому районі Києва. ВIДЕО

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У Дарницькому районі Києва сталася трагедія. З вікна будинку випала 15-річна дівчина.

Про це в Facebook повідомляє Центр екстреної медицини та медицини катастроф Києва, передає Цензор.НЕТ.

"Попередньо, з 6-го поверху випала 15-річна дівчина. Розбилася на смерть. Дитина-сирота. Її виховувала бабуся. Поліція з'ясовує обставини", - йдеться в повідомленні Центру.

Як пише сайт "Сегодня", в поліції Дарницького району інформацію підтвердили. За даними правоохоронців, трагедія сталася в районі 11 години вечора в неділю. Також поліцейські встановлюють поверх, з якого випала дівчинка.

"На цей момент співробітники встановлюють всі обставини трагедії. Дівчинка 2005 року народження. Вона проживала з дідусем і бабусею, оскільки у її батьків вже нові сім'ї. Під час падіння телефон дівчинки розбився. Мобільний пристрій віддали спеціалістам, які збирають його буквально по крихтах. Це необхідно, щоб відновити всі дані і коло спілкування дитини", - повідомили сайту "Сегодня" в поліції Дарницького району.

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Топ коментарі

  • Tierre
    "Она проживала с дедушкой и бабушкой, поскольку у ее родителей уже новые семьиx"

    Я фигею...у родителей новые семьи, потому ребенка просто бросили оба примата?
    Вот кааак можно было отказаться от своего ребенка? Что за нелюди??
  • Bicko Nelich
    пока родители, на лавочках цедили пиво из пластиковых бутылок, смотрели "сватов" или занимались другой ху...ёй, детей воспитывал интернет, худшая часть интернета, "одноглазики", "тик ток", говнорепперы\артисты вроде "Моргенштерна", ролики дегнератов в ютуб и т.п Выродить ребёнка ума много не нужно, но воспитать нужно потратить время, силы и вложить душу, но зачем? школа виновата и все остальные, кроме родителей, которые ложат болт на детей и не интересует их совсем, как и с кем ребёнок проводит время, чем интересуется ...
  • Серый Вовк
    Детьми надо заниматься ,просто МОР какой-то пошёл ...
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