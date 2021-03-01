15-річна дівчина випала з вікна багатоповерхівки в Дарницькому районі Києва. ВIДЕО

У Дарницькому районі Києва сталася трагедія. З вікна будинку випала 15-річна дівчина.

Про це в Facebook повідомляє Центр екстреної медицини та медицини катастроф Києва, передає Цензор.НЕТ.

"Попередньо, з 6-го поверху випала 15-річна дівчина. Розбилася на смерть. Дитина-сирота. Її виховувала бабуся. Поліція з'ясовує обставини", - йдеться в повідомленні Центру.

Як пише сайт "Сегодня", в поліції Дарницького району інформацію підтвердили. За даними правоохоронців, трагедія сталася в районі 11 години вечора в неділю. Також поліцейські встановлюють поверх, з якого випала дівчинка.

"На цей момент співробітники встановлюють всі обставини трагедії. Дівчинка 2005 року народження. Вона проживала з дідусем і бабусею, оскільки у її батьків вже нові сім'ї. Під час падіння телефон дівчинки розбився. Мобільний пристрій віддали спеціалістам, які збирають його буквально по крихтах. Це необхідно, щоб відновити всі дані і коло спілкування дитини", - повідомили сайту "Сегодня" в поліції Дарницького району.

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