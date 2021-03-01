Степанов вакцинувався проти коронавірусу. ВIДЕО

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов публічно вакцинувався проти коронавірусу під час візиту до Олександрівської клінічної лікарні Києва.

Як інформує Цензор.НЕТ, пресслужба Міністерства охорони здоров'я вела пряму трансляцію вакцинації міністра охорони здоров'я.

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Спочатку міністру вимірювали тиск, а потім він отримав першу дозу вакцини. Він також закликав усіх медиків взяти з нього приклад.

Зазначимо, що Степанов став першим українським чиновником, який зробив щеплення проти коронавірусу.

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"Як на мене, почуваюся навіть краще, ніж до вакцинації", - пожартував він після процедури.