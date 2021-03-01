"Ваговий комплекс не комплектується, але на балансі він вже є", - "слуга народу" Леонов звернувся до глави одеського облавтодору Рибалки. ВIДЕО

Нардеп "Слуги народу" Олексій Леонов поскаржився на погану дорогу на виїзді з Одеси і розповів про відсутність вагового комлексу, який за документами вже числиться на балансі одеського автодору.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це Леонов каже в спеціальному відеозверненні, яке він опублікував на своїй сторінці в соцмережі.

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"У мене питання до Дмитра Рибалки - глави одеського облавтодору. Дмитре, а скажіть, будь ласка, чому в нас на виїзді з Одеси на КПП "Дачний" праворуч не укомплектований ваговий комплекс, який має зважувати перевантаження, фури, які створюють ці самі ями, при тому що цей ваговий комплекс перебуває у вас в облавтодорі на балансі?" - сказав Леонов.

Крім того, він заявив що одеський облавтодор внесено до списку аудиту регіональних підрозділів "Укравтодору".

"І, можливо, відразу після аудиту, ми дізнаємося багато чого цікавого про витрачання коштів одеським облавтодором", - сказав нардеп.

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