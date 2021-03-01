В Одесі за два дні вакцинували 130 медпрацівників: частина медиків відмовилася, у 22 була температура і погіршення самопочуття після щеплення. ВIДЕО

130 одеських медпрацівників вже отримали щеплення CoviShield індійського виробника Serum Institute протягом перших двох днів кампанії вакцинації від COVID-19.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це "Думской" повідомила заступниця директора Одеського обласного центру громадського здоров'я Наталія Жураковська.

За її словами, в першу чергу прищеплювали співробітників міської інфекційної лікарні та ДКБ №5.

На сьогоднішній апаратній нараді в Одеській міській раді директорка муніципального департаменту охорони здоров'я Олена Якименко заявила, що на першому етапі вакцинації планувалося прищепити 1028 жителів регіону, в тому числі 496 медичних працівників, дев'ять співробітників лабораторій, 231 працівника невідкладної допомоги, 292 працівники спеціалізованих установ.

Якименко зазначила, що 26 лютого почали вакцинацію в міській клінічній інфекційній лікарні, де мали вакцинувати 60 медичних працівників, але 26 медиків відмовилися від вакцинації, а у вакцинованих спостерігалося погіршення здоров'я.

"На наступний день у 22 вакцинованих спостерігалася підвищена температура від 37,2 до 38 градусів, погіршення загального стану здоров'я", - сказала чиновниця.

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Відмовилася від вакцинації і значна частина співробітників міської клінічної лікарні №5:

"Спочатку була інформація, що будуть вакцинувати вакциною Pfizer, - зазначила Якименко. - Виходячи з цього, формувалися списки охочих. А коли отримали вакцину AstraZeneca, то люди відмовилися нею вакцинуватися. Потреба у вакцині повністю задоволена, і навіть є зайва".

У свою чергу в обласному центрі громадського здоров'я стверджують, що, за їхніми даними, відмови були нечастими, а ситуацію спеціально нагнітають - "створюється інформаційна хвиля".

"Я не можу сказати, що були масові відмови. У кожному медичному закладі була інша ситуація, не обов'язково через відмови, - хтось із медиків цей день не прийшов, тому що захворів або були якісь проблеми. А могли бути люди, які навпаки хотіли вакцинуватися, хоч їх не було в списках", - розповіла Наталія Жураковська.

Що стосується легкого нездужання після щеплення, то це нормально, додає прессекретарка центру Ганна Лєснікова:

"Це прописано в документах МОЗ про вакцинацію. Серед реакцій - почервоніння, набряк на місці уколу, лихоманка або озноб, головний біль або біль в суглобах, збільшення лімфовузлів, нудота, стомленість і безсоння".

Зазначимо, що вакцина AstraZeneca надійшла до Одеси у флаконах по 10 доз. Препарат з розкритої ампули необхідно використовувати протягом шести годин, інакше він псується.

"Жодна вакцина не була витрачена даремно", - заявила Жураковська.

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За її словами, при вакцинації 130 медиків були витрачені рівно 13 флаконів CoviShield.

Поки вакцинація проводиться тільки в Одесі однією мобільною бригадою, яка може прищеплювати до 100 осіб на день.

За словами заступниці директора центру громадського здоров'я, зараз готується до роботи ще одна бригада. Через кілька днів їх буде вже шість, а до кінця тижня - десять. Тоді вакцинація вийде за межі обласного центру.