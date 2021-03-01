На Житомирщині під час сварки слідчий ударив поліцейську: "Хто тебе, п#дарас, буде першим чіпати?!" ВIДЕО
Про це повідомила прессекретарка Головного управління Національної поліції в Житомирській області Алла Ващенко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "УНІАН".
Інцидент стався вночі 1 березня.
"За цим фактом Бердичівським відділом поліції відкрито кримінальне провадження за статтею 125 Кримінального кодексу України. Всі матеріали направляються в Територіальне управління Державного бюро розслідувань, оскільки подія пов'язана з поліцейськими", - розповіла вона.
За її словами, начальником ГУНП призначено службову перевірку. Ступінь тяжкості завданих тілесних ушкоджень встановить судово-медична експертиза.
Керівник пресслужби не змогла вказати, які посади обіймають зазначені поліцейські.
"Вони поліцейські, їхніх посад я не знаю", - зазначила Ващенко.
За інформацією "Житомир.інфо", конфлікт стався між 23-річним слідчим Житомирського міськвідділу поліції і 37-річною інспекторкою з адмінпрактики Бердичівського райвідділу поліції.