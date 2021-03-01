Льотчики Севастопольської бригади тренують ведення повітряних боїв на луцькому аеродромі. ВIДЕО
11 92878
Навчальні польоти у небі над Луцьком здійснюють пілоти 204-ої Севастопольської бригади тактичної авіації імені Олександра Покришкіна. Зі слів командира частини, полковника Віктора Меретіна, льотчики готуються до ведення повітряних боїв на фронтових винищувачах МІГ-29.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Суспiльне.
Авіатори відпрацьовують завдання на військовому аеродромі "Луцьк". Наразі молодий льотний склад виконує підготовку у складних видах підготовки та готується до ведення повітряних боїв – одиночних і парних.
Севастопольська бригада тактичної авіації на аеродромі біля Луцька дислокується третій рік.