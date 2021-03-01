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Льотчики Севастопольської бригади тренують ведення повітряних боїв на луцькому аеродромі. ВIДЕО

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Навчальні польоти у небі над Луцьком здійснюють пілоти 204-ої Севастопольської бригади тактичної авіації імені Олександра Покришкіна. Зі слів командира частини, полковника Віктора Меретіна, льотчики готуються до ведення повітряних боїв на фронтових винищувачах МІГ-29.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Суспiльне.

Авіатори відпрацьовують завдання на військовому аеродромі "Луцьк". Наразі молодий льотний склад виконує підготовку у складних видах підготовки та готується до ведення повітряних боїв – одиночних і парних.

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Севастопольська бригада тактичної авіації на аеродромі біля Луцька дислокується третій рік.

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Топ коментарі

  • Николай Николаевич b96f438b
    Складається враження, що все в цій країні тримається не завдяки а вопрєкі...Дивлюсь на цих романтиків і перед очима спливають силуети гламурного бидла,що окупувало "верхи соціуму".Дупінські, ківи, бужанські та їхні тупі виборці...
  • Romk@
    Нонсенс - это не понять о чем речь в статье.
  • Виктор Сотник
    Превосходный планер ,электроника дерьмо.
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