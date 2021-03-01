Поліція затримала організаторок борделів. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Дві мешканки Київської області підшукували дівчат для заняття проституцією, винаймали квартири в центрі столиці, приймали замовлення від клієнтів і ділили гроші. Тепер їм загрожує до 7 років за ґратами.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва, інформує Цензор.НЕТ.

"Для реалізації злочинного наміру жінка сама займалася розміщенням рекламних оголошень про надання інтимних послуг у мережі Інтернет, особисто проводила "кастинги" та співбесіди з дівчатами. Також їй допомагала ще одна жінка – 36-річна мешканка Київської області, яка виконувала роль диспетчера. Вона приймала дзвінки, отримувала замовлення від клієнтів, контролювала дівчат-повій та оплату послуг", - розповів старший оперуповноважений сектору відділу боротьби зі злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми, поліції Києва Олексій Гаврилюк.

Година "відпочинку" коштувала клієнту від 1000 до 1500 гривень. Отримані гроші повії перераховували на банківські картки організаторки, яка сама їх розподіляла між ними та спільницею.

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"З метою конспірації незаконної діяльності організаторка постійно змінювала мобільні телефони разом із номерами, а також адреси місць розпусти. У рамках кримінального провадження ми провели обшуки за місцем проживання фігуранток та в орендованих квартирах. Під час слідчих дій вилучили речові докази злочинної діяльності, а саме - гроші, мобільні телефони, чорнові записи, банківські картки, комп’ютерну техніку", - додав поліцейський.

Жінок затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Спільницям повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 303 (Сутенерство або втягнення особи в заняття проституцією) та ч. 2 ст. 302 (Створення або утримання місць розпусти і звідництво) Кримінального кодексу України. Їм загрожує до семи років позбавлення волі. Окрім того, слідчі встановлюють інших осіб, причетних до вказаного правопорушення.





