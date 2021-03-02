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У Києві рятувальники зняли з крижини, що дрейфувала Дніпром, двох чоловіків. ВIДЕО

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У Києві співробітники ДСНС врятували двох чоловіків, які дрейфували Дніпром на крижині.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДСНС.

1 березня о 16:10 до ДСНС надійшло повідомлення про те, що на річці Дніпро, поблизу мосту ім. Патона, на крижині, що дрейфує, перебуває двоє чоловіків.

За допомогою надувного човна чоловіків врятували. Як з’ясувалося, громадяни 1991 та 1994 р.н. прогулювалися по льоду, як раптом крига відкололася.

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Топ коментарі

  • Randall Flag da70119e
    Они не выглядели жертвами стихии. Очень ловко управляли льдиной и уже почти догребли до берега. Еще чуть-чуть и сошли бы на берег без помощи спасателей...
  • Baden
    Папанинцы!
  • Филипп Филиппович Преображенск
    В Киеве спасатели сняли с дрейфующей по Днепру льдины 2 мужчин дебилов.
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