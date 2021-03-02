Новини Відео • Коронавірус і карантин

Вчені підтвердили високу ефективність вакцини AstraZeneca для осіб старше 70 років, - Степанов. ВIДЕО

5 807137
Дослідження підтвердили високу ефективність вакцини AstraZeneca для осіб старше 70 років, повідомив міністр охорони здоров'я України Максим Степанов.

"Хочу звернути увагу на останні дослідження громадської охорони здоров'я Великої Британії, які виявили дуже високу, понад 80%, ефективність вакцини AstraZeneca для запобігання госпіталізації у осіб, старших за 70 років", - сказав він на брифінгу у вівторок, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Степанов закликав українців не вірити повідомленням "діячів антивакцинальної вакханалії, яку влаштували в нашій країні протягом двох місяців".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росія намагається дискредитувати західні вакцини проти COVID-19, - Боррель

Він нагадав, що в понеділок особисто прищепився вакциною Oxford/AstraZeneca, яка виробляється на потужностях Serum Institute (Індія) і має локальну (торгову) назву Covishield. При цьому міністр повідомив, що почувається добре, будь-які побічні ефекти від вакцинації у нього відсутні.

"Serum Institute - великий підприємство світу з виробництва вакцин, які поставляються в 141 країну. Усі без винятку їхні вакцини попередньо кваліфіковані ВООЗ. Ця вакцина (Covishield. - Ред.) - ефективна і може використовуватися для захисту від COVID-19", - наголосив міністр.

Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews 

Топ коментарі

  • Підлога Маккартні
    Уже даже есть первые добровольцы для вакцЫнации:
    Ученые подтвердили высокую эффективность вакцины AstraZeneca для лиц старше 70 лет, - Степанов - Цензор.НЕТ 892
  • Oljik
    Вчені підтвердили високу ефективність вакцини AstraZeneca для осіб старше 70 років, - Степанов - Цензор.НЕТ 2700
  • Странник Виртуальный 2cc6e9e4
    Речь об оригинальной англо-шведской вакцине.

    Вот это вы правильное и очень важное уточнение сделали. Нам Степанов рассказывает как эффективна вакцина Oxford/AstraZeneca. Возможно, хотя подобные утверждения не особо внушают доверие. Тем более из уст Степанова. Но, как говорится, оставим за скобками мои сомнения. Я соглашусь, что Oxford/AstraZeneca возможно эффективная вакцина. Мне просто не понятно какое отношение к данной вакцине имеет ее аналог Covishield. А то что это аналог, а не оригинал производимый на индийских фармацевтических мощностях, мне говорит то, что названия разные. Значит выпускается этот продукт аж никак не по лицензии либо данная лицензия весьма ограниченного типа, если сменили название конечного продукта. Иначе зачем менять название? Может конечно я ошибаюсь, но вот такие у меня соображения.
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини