Вчені підтвердили високу ефективність вакцини AstraZeneca для осіб старше 70 років, - Степанов. ВIДЕО
"Хочу звернути увагу на останні дослідження громадської охорони здоров'я Великої Британії, які виявили дуже високу, понад 80%, ефективність вакцини AstraZeneca для запобігання госпіталізації у осіб, старших за 70 років", - сказав він на брифінгу у вівторок, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
Степанов закликав українців не вірити повідомленням "діячів антивакцинальної вакханалії, яку влаштували в нашій країні протягом двох місяців".
Він нагадав, що в понеділок особисто прищепився вакциною Oxford/AstraZeneca, яка виробляється на потужностях Serum Institute (Індія) і має локальну (торгову) назву Covishield. При цьому міністр повідомив, що почувається добре, будь-які побічні ефекти від вакцинації у нього відсутні.
"Serum Institute - великий підприємство світу з виробництва вакцин, які поставляються в 141 країну. Усі без винятку їхні вакцини попередньо кваліфіковані ВООЗ. Ця вакцина (Covishield. - Ред.) - ефективна і може використовуватися для захисту від COVID-19", - наголосив міністр.