Вчені підтвердили високу ефективність вакцини AstraZeneca для осіб старше 70 років, - Степанов. ВIДЕО

Дослідження підтвердили високу ефективність вакцини AstraZeneca для осіб старше 70 років, повідомив міністр охорони здоров'я України Максим Степанов.

"Хочу звернути увагу на останні дослідження громадської охорони здоров'я Великої Британії, які виявили дуже високу, понад 80%, ефективність вакцини AstraZeneca для запобігання госпіталізації у осіб, старших за 70 років", - сказав він на брифінгу у вівторок, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

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Степанов закликав українців не вірити повідомленням "діячів антивакцинальної вакханалії, яку влаштували в нашій країні протягом двох місяців".

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Він нагадав, що в понеділок особисто прищепився вакциною Oxford/AstraZeneca, яка виробляється на потужностях Serum Institute (Індія) і має локальну (торгову) назву Covishield. При цьому міністр повідомив, що почувається добре, будь-які побічні ефекти від вакцинації у нього відсутні.

"Serum Institute - великий підприємство світу з виробництва вакцин, які поставляються в 141 країну. Усі без винятку їхні вакцини попередньо кваліфіковані ВООЗ. Ця вакцина (Covishield. - Ред.) - ефективна і може використовуватися для захисту від COVID-19", - наголосив міністр.