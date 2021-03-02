Рада схвалила в першому читанні законопроєкт про інститут старост. ВIДЕО

Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт №4535, що удосконалює інститут старост.

Ухвалення відповідного рішення підтримали 273 народні депутати на пленарному засіданні у вівторок, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

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Автори законопроєкту, зокрема, пропонують внести зміни до закону "Про місцеве самоврядування в Україні" та визначити поняття "старостинський округ", уточнити статус старости.

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Згідно із законопроєктом, старосту затверджує сільська, селищна, міська рада на термін його повноважень за пропозицією сільського, селищного, міського голови за результатами громадського обговорення (громадських слухань, зборів громадян, інших форм консультацій із громадськістю, проведених у старостинському окрузі).

Законопроєкт передбачає, що староста працює у відповідній раді на постійній основі і не може суміщати свою службову діяльність з іншою роботою, зокрема на громадських засадах (за винятком викладацької, наукової та творчої роботи у позаробочий час), займатися підприємницькою діяльністю.

Відповідно до законопроєкту, старостинський округ утворюється в складі населеного пункту (населених пунктів), на території яких проживає щонайменше півтори тисячі жителів.

Із законодавства також вилучається норма про дострокове припинення повноважень старости.