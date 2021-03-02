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Рада схвалила в першому читанні законопроєкт про інститут старост. ВIДЕО

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Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт №4535, що удосконалює інститут старост.

Ухвалення відповідного рішення підтримали 273 народні депутати на пленарному засіданні у вівторок, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Автори законопроєкту, зокрема, пропонують внести зміни до закону "Про місцеве самоврядування в Україні" та визначити поняття "старостинський округ", уточнити статус старости.

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Згідно із законопроєктом, старосту затверджує сільська, селищна, міська рада на термін його повноважень за пропозицією сільського, селищного, міського голови за результатами громадського обговорення (громадських слухань, зборів громадян, інших форм консультацій із громадськістю, проведених у старостинському окрузі).

Законопроєкт передбачає, що староста працює у відповідній раді на постійній основі і не може суміщати свою службову діяльність з іншою роботою, зокрема на громадських засадах (за винятком викладацької, наукової та творчої роботи у позаробочий час), займатися підприємницькою діяльністю.

Відповідно до законопроєкту, старостинський округ утворюється в складі населеного пункту (населених пунктів), на території яких проживає щонайменше півтори тисячі жителів.

Із законодавства також вилучається норма про дострокове припинення повноважень старости.

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Топ коментарі

  • Frol Fedoroff
    Еще одна кормушка для дармоедов. И само слово "староста" мне лично совсем не нравится. Российской империей и Гитлеровской Германией за версту смердит
    Рада одобрила в первом чтении законопроект об институте старост - Цензор.НЕТ 9836
  • Rostyslav Komarnytsky
    То де та оптимізація? На території мого колишнього району - дві громади у дублюючими урізаними функціями райвиконкомів. Але такі по рібні служби, як податкову, соціальну і ще деякі - винесено взагалі у теперішній районний центр. Тобто простому вуйкові з полонини потрібно здійснити марш-кидок спочат|у до найближчого центру села, куди доїздить автобус, а потім - до районного центру. Це може зайняти і 4-5 годин. І стільки ж, щоб добратися додому. І не треба про додаток "Дія". Бо вуйко вас за таке з кізяками змішає. Найбільге ця абсурдні рехворма проявиться на початку нового опалювального сезону, коли вуйки потягнуться по субсидію.
  • Cтарий Кінь
    По-суті це, законодавчий онанізм, який тільки збільшує витрати і розпорошує відповідальність.
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