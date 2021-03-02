Проєкт "Без цензури": Як "слуги" та Оксана Марченко оголосили війну українській мові. ВIДЕО

Слуги народу, ОПЗЖ і Оксана Марченко об'єднали зусилля, і якщо ви думали, що за щось хороше, то ні. Їм дуже не подобається закон про мову, зокрема - про українську в сфері обслуговування.

Як "слуги народу" підігрують ОПЗЖ, а ще - смажені факти про Олександра Корнієнка – у свіжому "Без цензури" від Марини Данилюк-Ярмолаєвої.

Хрестовий похід проти української оголосили "слуга" Олександр Корнієнко й Ліза Богуцька, разом з іншими однопартійцями, та українофоби з ОПЗЖ. До речі, останні ще й синхронізують антиукраїнські зусилля в регіонах. Так, у Дніпрі справжній "новый русский" Геннадій Гуфман ігнорує закон про мову в сесійному залі й називає російську "восточноукраиским языком"

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Як повідомлялося, 16 січня 2021 року набули чинності норми статті 30 Закону "Про забезпечення функціонування української мови як державної", які регулюють використання державної мови в сфері обслуговування споживачів.

Згідно з цією статтею, державною мовою повинні звертатися до споживачів у всіх сферах обслуговування. Зокрема, підприємства, установи та організації всіх форм власності; фізичні особи-підприємці; суб'єкти господарювання, які обслуговують споживачів (в тому числі інтернет-магазини).

Вимога стосується також надання освітніх, соціальних, юридичних, транспортних та інших послуг, медичного обслуговування.