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Проєкт "Без цензури": Як "слуги" та Оксана Марченко оголосили війну українській мові. ВIДЕО

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Слуги народу, ОПЗЖ і Оксана Марченко об'єднали зусилля, і якщо ви думали, що за щось хороше, то ні. Їм дуже не подобається закон про мову, зокрема - про українську в сфері обслуговування.

Як "слуги народу" підігрують ОПЗЖ, а ще - смажені факти про Олександра Корнієнка – у свіжому "Без цензури" від Марини Данилюк-Ярмолаєвої.

 Хрестовий похід проти української оголосили "слуга" Олександр Корнієнко й Ліза Богуцька, разом з іншими однопартійцями, та українофоби з ОПЗЖ. До речі, останні ще й синхронізують антиукраїнські зусилля в регіонах. Так, у Дніпрі справжній "новый русский" Геннадій Гуфман ігнорує закон про мову в сесійному залі й називає російську "восточноукраиским языком"

Дивіться проект журналістських історій "Без цензури" спеціально для порталу "Цензор.НЕТ", в нас нічого особистого - тільки факти.

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Як повідомлялося, 16 січня 2021 року набули чинності норми статті 30 Закону "Про забезпечення функціонування української мови як державної", які регулюють використання державної мови в сфері обслуговування споживачів.

Згідно з цією статтею, державною мовою повинні звертатися до споживачів у всіх сферах обслуговування. Зокрема, підприємства, установи та організації всіх форм власності; фізичні особи-підприємці; суб'єкти господарювання, які обслуговують споживачів (в тому числі інтернет-магазини).

Вимога стосується також надання освітніх, соціальних, юридичних, транспортних та інших послуг, медичного обслуговування.

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Топ коментарі

  • BanderaVbyv Moscoviyu
    Слуги народа, ОПЗЖ и Оксана Марченко объединили усилия, и если вы думали, что за что-то хорошее то нет. Им очень не нравится закон о языке, в частности - об украинском языке в сфере обслуживания. Источник: https://censor.net/ru/v3250985

    НАВІЩО МУЧИТИ ЛЮДЕЙ І ЗНУЩАТИСЬ З НИХ - ЗАЛИШИТИ ЇХ БЕЗ
    ГРОМАДЯНСТВА І ДЕПОРТУВАТИ ДО СКРЄПНОЇ РАСЄЇ Проєкт "Без цензури": Як "слуги" та Оксана Марченко оголосили війну українській мові - Цензор.НЕТ 1704
  • Mike Hrabovsky
    Чому українці єврейського походження , хохли і совки так ненавидять українську мову?! Комплекси меньшовартгсті і відчуття окупанта?
  • Kare Resa
    Украинский язык это язык народа Украины. Объявить войну украинскому языку это равноценно, что объявить войну Украине. Поэтому, правоохранительным органам необходимо заняться врагами Украины
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