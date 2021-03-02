"Буду вдячний за подальшу мобілізацію тиску ЄС на Росію", - Зеленський. ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський подякував президенту Європейської ради Шарля Мішеля за підтримку у врегулюванні ситуації на Донбасі, а також висловив надію на подальшу мобілізацію тиску країн ЄС на Росію.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це Зеленський заявив у ході спільного брифінгу з Мішелем на Донбасі.

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"Буду вдячний за подальшу мобілізацію тиску ЄС на Росію. Україна бажає миру і намагається його досягти політико-дипломатичним шляхом. І ми зможемо це зробити тільки разом, відчуваючи міжнародну підтримку і вашу підтримку, як голови Європейської ради, заради стабільності і безпеки на європейському континенті. Дякую за вашу присутність на Донбасі. Це сильний сигнал. Дякую, що ваша подорож в Україну почалася саме з Донбасу", - зазначив президент.

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