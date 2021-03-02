Новини Відео • Агресія Росії проти України

"Буду вдячний за подальшу мобілізацію тиску ЄС на Росію", - Зеленський. ВIДЕО

1 94523
Президент України Володимир Зеленський подякував президенту Європейської ради Шарля Мішеля за підтримку у врегулюванні ситуації на Донбасі, а також висловив надію на подальшу мобілізацію тиску країн ЄС на Росію.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це Зеленський заявив у ході спільного брифінгу з Мішелем на Донбасі.

"Буду вдячний за подальшу мобілізацію тиску ЄС на Росію. Україна бажає миру і намагається його досягти політико-дипломатичним шляхом. І ми зможемо це зробити тільки разом, відчуваючи міжнародну підтримку і вашу підтримку, як голови Європейської ради, заради стабільності і безпеки на європейському континенті. Дякую за вашу присутність на Донбасі. Це сильний сигнал. Дякую, що ваша подорож в Україну почалася саме з Донбасу", - зазначив президент.

Також читайте: Санкції ЄС проти РФ залишаться в силі, поки не будуть реалізовані Мінські угоди, - президент Євроради Мішель. ФОТО

Топ коментарі

  • Valery Greff
    "Буду благодарен за дальнейшую мобилизацию давления ЕС на Россию", - Зеленский - Цензор.НЕТ 1882
  • Алексей Достоевский
    А может сам чего попробуеш?
  • Олександр Дніпро
    - грудень 2020р. зєлєнській отримує роялті від діяльності своєї росєйської фірми "ГрінФілм" у розмірі майже 4 млн.грн.
    - січень 2021р. зєлєнській прожає "Лігу Сміху" русні.

    тисни на русню як зєлєнській ! )))
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини