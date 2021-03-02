ЗСУ прийняли на озброєння вітчизняну великокаліберну гвинтівку "Алігатор", - Міноборони. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Збройні сили України за результатами державних випробувань прийняли на озброєння багатозарядну великокаліберну антиматеріальну гвинтівку ручного заряджання "Алігатор", всі частини якої виготовлені українськими виробниками, повідомляє пресслужба Міністерства оборони у вівторок.

"Головне завдання великокаліберного "Алігатора" – знищення укріплень та техніки супротивника, зокрема легкоброньованої. Калібр 14,5х114. Початкова швидкість кулі - 980 м/с. Ефективна дальність пострілу – до 2000 м. Максимальна дальність польоту кулі – до 7000 м. На відстані 1,5 км куля пробиває 10-мм броньову плиту", - йдеться в повідомленні, оприлюдненому в Facebook, передає Цензор.НЕТ.

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У ньому також наголошується, що антиматеріальні великокаліберні гвинтівки призначені для нейтралізації або критичного пошкодження звичайної та легкоброньованої військової техніки противника, радіолокаційного обладнання, керованих ракет на пускових установках, складів, місткостей з нафтопродуктами й інших об’єктів.

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