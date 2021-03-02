Разумков показав, як працює в Раді нова сенсорна кнопка: питання кнопкодавства вирішено. ВІДЕО
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Голова парламенту Дмитро Разумков показав журналістам роботу нової сенсорної кнопки у Верховній Раді.
Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.
Разумков зазначив, що таким чином сьогодні "питання боротьби з кнопкодавством у стінах Верховної Ради вирішено".
"Я сподіваюся, що ми із сьогоднішнього дня будемо жити в нових реаліях. І говорити про те, що знову хтось кнопкодавив у стінах Верховної Ради ні ми, ні ви просто вже не зможемо", - сказав нардеп.