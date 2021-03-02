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Разумков показав, як працює в Раді нова сенсорна кнопка: питання кнопкодавства вирішено. ВІДЕО

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Голова парламенту Дмитро Разумков показав журналістам роботу нової сенсорної кнопки у Верховній Раді.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

Разумков зазначив, що таким чином сьогодні "питання боротьби з кнопкодавством у стінах Верховної Ради вирішено".

"Я сподіваюся, що ми із сьогоднішнього дня будемо жити в нових реаліях. І говорити про те, що знову хтось кнопкодавив у стінах Верховної Ради ні ми, ні ви просто вже не зможемо", - сказав нардеп.

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Топ коментарі

  • Маркиз
    Ну если бухать 30 дней, то да

    Разумков показав, як працює в Раді нова сенсорна кнопка: питання кнопкодавства вирішено - Цензор.НЕТ 7611
  • ХОРТ
    Бидві руки на кнопках??? А як же ж тепер голосуватиме Ківа?
  • Злий Грицько
    Тобі прямо Порошенко в гузні свирбить Разумков показав, як працює в Раді нова сенсорна кнопка: питання кнопкодавства вирішено - Цензор.НЕТ 1567
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