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Голова НСЗУ Віленський прищепився CoviShield і закликав наслідувати цей приклад: ефект від вакцинації завжди вищий, ніж ризики захворіти. ВІДЕО

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Голова Національної служби здоров'я Андрій Віленський вакцинувався від COVID-19 невикористаною дозою вакцини, яка залишилася в мобільної бригади після роботи.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на facebook-сторінку Нацслужби здоров'я.

Вакцинацію провели в рамках публічної кампанії в Київській міській клінічній лікарні №1 вакциною AstraZeneca (CoviShield).

"Хочу на власному прикладі показати, що вакцинуватися - це безпечно. І закликаю не боятися і записатися в чергу на вакцинацію від COVID-19. Ефект від вакцинації завжди вищий, ніж ризики. А від темпів вакцинації в нашій країні залежить здоров'я і життя наших громадян, а також те, скільки грошей із бюджету держава витратить на подолання пандемії", - зазначив Андрій Віленський.

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Відомості про осіб, які отримали вакцину від COVID-19, вносять в електронну систему охорони здоров'я. Це обов'язкова умова договору в напрямку вакцинації. Для оплати роботи мобільної команди з вакцинації за договором будуть використовуватися тільки дані електронних медичних записів.

Голова НСЗУ Віленський прищепився CoviShield і закликав наслідувати цей приклад: ефект від вакцинації завжди вищий, ніж ризики захворіти 01

Нагадаємо, 1 березня міністр охорони здоров'я України Максим Степанов підписав наказ №369 про внесення змін у Дорожню карту з впровадження вакцинації від COVID-19, які дозволяють із початку кампанії використовувати будь-які залишки вакцин для щеплень громадських діячів із метою популяризації імунізації від коронавірусної хвороби.

2 березня під час робочої поїздки в зону проведення операції Об'єднаних сил вакциною CoviShield, розробки Oxford/AstraZeneса, вакцинувався президент Володимир Зеленський.

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Топ коментарі

  • саша паламарчук
    Зєбіли ідіть ви в сраку зі своїм фуфломіцином!

    Глава НСЗУ Виленский привился CoviShield и призвал следовать этому примеру: Эффект от вакцинации всегда выше, чем риски заболеть - Цензор.НЕТ 5231
  • SerjUA
    Купили какой-то шмурдяк и теперь рекламируют....
    Маркетологи....
  • Джетро
    Після слів "медведчуківсько-порошенківського..." можна далі не читати.
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