Голова НСЗУ Віленський прищепився CoviShield і закликав наслідувати цей приклад: ефект від вакцинації завжди вищий, ніж ризики захворіти. ВІДЕО

Голова Національної служби здоров'я Андрій Віленський вакцинувався від COVID-19 невикористаною дозою вакцини, яка залишилася в мобільної бригади після роботи.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на facebook-сторінку Нацслужби здоров'я.

Вакцинацію провели в рамках публічної кампанії в Київській міській клінічній лікарні №1 вакциною AstraZeneca (CoviShield).

"Хочу на власному прикладі показати, що вакцинуватися - це безпечно. І закликаю не боятися і записатися в чергу на вакцинацію від COVID-19. Ефект від вакцинації завжди вищий, ніж ризики. А від темпів вакцинації в нашій країні залежить здоров'я і життя наших громадян, а також те, скільки грошей із бюджету держава витратить на подолання пандемії", - зазначив Андрій Віленський.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Закликаю всіх робити щеплення, щоб потім не "робити собі нерви", - з'явилося відео вакцинації Зеленського. ВIДЕО

Відомості про осіб, які отримали вакцину від COVID-19, вносять в електронну систему охорони здоров'я. Це обов'язкова умова договору в напрямку вакцинації. Для оплати роботи мобільної команди з вакцинації за договором будуть використовуватися тільки дані електронних медичних записів.

Нагадаємо, 1 березня міністр охорони здоров'я України Максим Степанов підписав наказ №369 про внесення змін у Дорожню карту з впровадження вакцинації від COVID-19, які дозволяють із початку кампанії використовувати будь-які залишки вакцин для щеплень громадських діячів із метою популяризації імунізації від коронавірусної хвороби.

2 березня під час робочої поїздки в зону проведення операції Об'єднаних сил вакциною CoviShield, розробки Oxford/AstraZeneса, вакцинувався президент Володимир Зеленський.

Также читайте: Главный санврач Ляшко вакцинировался от COVID-19: Показываю публично, что вакцина безопасная и эффективная