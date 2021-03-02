Ремонтники в Росії впустили водонапірну вежу на свій УАЗик. ВІДЕО
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Вежа впала на припаркований неподалік автомобіль робітників, які приїхали її ремонтувати.
Інцидент стався в Тверській області РФ, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на росЗМІ.
Комунальники приїхали ремонтувати водонапірну вежу. Але варто було їм приступити до ремонту, як вежа звалилася на їхній автомобіль.
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У момент падіння в машині нікого не було. Ні вежа, ні автомобіль відновленню не підлягають.
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