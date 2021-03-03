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Протидиверсійні резерви ОС тренувалися на півдні України реагувати на терористичні загрози і знищувати безпілотники ворога, - Наєв. ВIДЕО

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За наказом командувача Об'єднаних сил Збройних Сил України генерал-лейтенанта Сергія Наєва, в угрупованні військ, яке несе бойову службу на півдні України, триває вдосконалення військовослужбовцями навичок своєчасного реагування на терористичні загрози.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

- Під час тренування протидиверсійний резерв і підрозділи, задіяні в охороні і обороні, відпрацювали заходи оповіщення зі взаємодії з підрозділами інших складових сил оборони держави, організації посилення патрулювання, а також охорону джерел і шляхів електро- і водопостачання, - зазначив командувач.

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Крім того, за словами генерал-лейтенанта Сергія Наєва, вжито заходів щодо своєчасної ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій.

- Водночас особовим складом відпрацьовано елементи радіоелектронної боротьби з виявленням і подальшим знищенням безпілотних літальних апаратів, - зазначив командувач.

Топ коментарі

  • Maksim Gavrulyk
    Класні навчання! Перемога буде за нашими ЗСУ, слава Україні!
  • morpex morpex
    Головне -чітка взаємодія з іншими складовими сил безпеки і оборони! Відпрацювання дій до автоматизма.Такі часи...
  • Ksenia VB
    Якщо розвідка за наказом главкома не працює, диверсійники сидять на базі... толку ?
    Хіба що натренувати вміння. А потім прийде нормальна влада, тоді і застосовувати їх на ворогові.
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