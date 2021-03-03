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Рік тому в Україні виявили першого хворого на COVID-19, - Степанов. ВIДЕО

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3 березня 2020 року Україна прокинулася в новій реальності, адже рівно рік тому в країні виявили першого хворого на коронавірусну інфекцію.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в ході брифінгу заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

"Рівно рік тому ми зафіксували в Україні першого хворого на COVID-19. Це сталося 3 березня 2020 року. І саме з цієї дати Україна прокинулася в новій реальності. Це рубікон, від якого почався відлік боротьби наших медиків зі світовою пандемією коронавірусу", - зазначив міністр.

За словами глави МОЗ, Україна "зустріла пандемію з майже розваленою системою охорони здоров'я".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Важкі форми COVID-19 трапляються дедалі частіше, вірус мутує, - Степанов

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Топ коментарі

  • Валерия Ларченко b661826f
    Угу,а до этого зекретин катался в Оман ,вы продавали запасы масок ,а люди всю зиму умирали от странной пневмании...
  • Shu Shu
    И сразу после этого, зебарыги распродали весь запас мед.масок? Будем отмечать?
  • Shu Shu
    Как там зебарыга Нефьодов? Сидит? А земародер Радуцкий? Уволен? Посажен на веснi?
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