Рік тому в Україні виявили першого хворого на COVID-19, - Степанов. ВIДЕО
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3 березня 2020 року Україна прокинулася в новій реальності, адже рівно рік тому в країні виявили першого хворого на коронавірусну інфекцію.
Як передає Цензор.НЕТ, про це в ході брифінгу заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.
"Рівно рік тому ми зафіксували в Україні першого хворого на COVID-19. Це сталося 3 березня 2020 року. І саме з цієї дати Україна прокинулася в новій реальності. Це рубікон, від якого почався відлік боротьби наших медиків зі світовою пандемією коронавірусу", - зазначив міністр.
За словами глави МОЗ, Україна "зустріла пандемію з майже розваленою системою охорони здоров'я".