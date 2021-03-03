Аваков закликав українців готуватися до розпаду РФ: Що-небудь станеться, а ми не готові. ВIДЕО

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков упевнений, що навіть через 10 років Україна буде мати можливість повернути собі захоплені Крим і Донбас.

Про це глава МВС Арсен Аваков заявив в інтерв'ю Гордон, передає Цензор.НЕТ.

"Я думаю, що ця ситуація повернеться. Як з НДР і ФРН, напевно, так? Що-небудь трапиться в Росії: почнеться революція або розпад Росії, або ще щось там станеться - а ми не готові. Ось за це я переживаю. Раптом війна, а ми не готові", - заявив Аваков.

Також читайте: Нарешті стало зрозуміло, що з Путіним неможливо домовитися, - Аваков