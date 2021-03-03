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Аваков закликав українців готуватися до розпаду РФ: Що-небудь станеться, а ми не готові. ВIДЕО

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Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков упевнений, що навіть через 10 років Україна буде мати можливість повернути собі захоплені Крим і Донбас.

Про це глава МВС Арсен Аваков заявив в інтерв'ю Гордон, передає Цензор.НЕТ.

"Я думаю, що ця ситуація повернеться. Як з НДР і ФРН, напевно, так? Що-небудь трапиться в Росії: почнеться революція або розпад Росії, або ще щось там станеться - а ми не готові. Ось за це я переживаю. Раптом війна, а ми не готові", - заявив Аваков.

Також читайте: Нарешті стало зрозуміло, що з Путіним неможливо домовитися, - Аваков

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Топ коментарі

  • Сергей Трофимов 7c913dc7
    Чучело 7 лет министр МВД и до сих пор не готово? "Потужный министр" Аваков закликав українців готуватися до революції або розпаду РФ: Що-небудь трапиться в Росії, а ми не готові. Ось за це я переживаю - Цензор.НЕТ 2884
  • Sophia-Maria Duglass
    Отчуждаемые в пользу других государств территории и территории под совместным управлением.
    1 - Переходит под юрисдикцию Японии
    2 - Переходит под юрисдикцию Китая
    3 - Переходит под юрисдикцию США
    4 - Северные территории. Передаются под управление Специальной комиссии ООН
    5 - Частично переходит под юрисдикцию Финляндии, частично ООН
    6 - Переходит под юрисдикцию Беларуси
    7 - Совместное управление Украины и Евросоюза. Буферная территория с особым статусом
    8 - Таганрогский район возвращается Украине
    9 - Переходит под юрисдикцию Казахстана
    Новые государства
    10 - Саха-Эвенкия (под протекторатом Китая)
    11 - Байкало-Алтайская конфедерация (под протекторатом Китая)
    12 - Сибирская республика. Будущий статус уточняется
    13 - Уральская республика
    14 - Северороссийская республика
    15 = Башкорстан
    16 - Татарстан
    17 - Восточная Московия
    18 - Чувашия, Мордовия, Марий Эл. Возможно самостоятельно каждая
    19 - Тамбово-Самарский союз
    20 - Петрбургская республика
    21 - Московия
    22 - Южноволжская республика
    23 - Калмыкия

    24 - Судьба северного Кавказа, границ новообразований и их статуса будет решаться в последнюю очередь, с учетом интересов Грузии и Азербайджана.
  • Тупин Вова
    Так дай людям оружие,и все будут готовы!
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