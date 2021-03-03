"Світ стоїть на порозі третьої хвилі коронавірусу, наша медична система готова до неї", - Степанов. ВIДЕО

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов запевнив, що медична система України готова до третьої хвилі епідемії COVID-19.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Степанов заявив під час онлайн-брифінгу.

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"Останній локдаун, адаптивний карантин, активне зонування регіонів і зимові канікули дозволили нам реалізувати дві мети - зменшити згубний вплив на соціально-економічні зв'язки в Україні та підготувати медичну систему до надскладного завдання щодо повної вакцинації людей. Не секрет, що світ стоїть на порозі третьої хвилі коронавірусу, наша медична система готова до неї, але висоту хвилі ми можемо знівелювати", - зазначив міністр.

Водночас, за словами Степанова, збити цю хвилю коронавірусу вдасться за допомогою вакцинації українців.

"МОЗ забезпечило українців якісною, ефективною вакциною, виробника зі світовим ім'ям - це AstraZeneca, яка виготовляється під назвою CoviShield, є британсько-шведською розробкою спільно з представниками Оксфордського університету", - сказав глава МОЗ.

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