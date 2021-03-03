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Рада попередньо схвалила скасування сезонного переведення годинників. ВIДЕО

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Верховная Рада підтримала в першому читанні законопроєкт №4201 про обчислення часу, який передбачає скасування сезонного переведення годинників.

Як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, за проголосували 277 нардепів.

Законопроєкт передбачає, що Україна повинна залишитися на зимовому часі.

За словами нардепа "Слуги народу" Роксолани Підласій, парламент сподівається прийняти законопроєкт до 25 березня у другому читанні, щоб у цьому році не переходити на літній час.

Вона також розповіла, що якщо законопроєкт не встигнуть прийняти в березні, то останній перехід на зимовий час відбудеться в жовтні 2021 року.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна цього року не перейде на літній час, якщо Рада встигне проголосувати закон у другому читанні в березні, - "слуга народу" Кравчук

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Топ коментарі

  • Михайло Козочкін
    Ці ідіоти крадуть в українців годину світлого часу наприкінці дня, і змушують спати чи не серед ночі під сяючим сонцем.
    Крім того, вони похєрили необхідність діяти синхронно з ЄС у цьому питанні.
  • Сергей Глушко 0a23ec55
    Это, может, и удобно, чтобы не было путанницы с переводом времени, но летом, ночь будет наступать примерно в 21:00, а светать в 2 часа ночи. С летним временем было как-то удобней в этом плане.
  • Харьков Сумской
    Бред.
    В марте месяце будет в 5 утра светло. Зачем?
    Умные люди придумали подарить этот час вечеру...
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