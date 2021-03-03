Рада попередньо схвалила скасування сезонного переведення годинників. ВIДЕО
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Верховная Рада підтримала в першому читанні законопроєкт №4201 про обчислення часу, який передбачає скасування сезонного переведення годинників.
Як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, за проголосували 277 нардепів.
Законопроєкт передбачає, що Україна повинна залишитися на зимовому часі.
За словами нардепа "Слуги народу" Роксолани Підласій, парламент сподівається прийняти законопроєкт до 25 березня у другому читанні, щоб у цьому році не переходити на літній час.
Вона також розповіла, що якщо законопроєкт не встигнуть прийняти в березні, то останній перехід на зимовий час відбудеться в жовтні 2021 року.