"Стою зараз перед вами і, мені здається, живий і здоровий", - вакцинований Зеленський закликав усіх робити щеплення проти COVID-19. ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський закликав прискорити темпи вакцинації українців проти COVID-19 і зазначив, що вакцина для цього є.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, Зеленський сказав, що питання вакцини проти COVID-19 і вакцинації він обговорював на зустрічі з президентом Європейської ради Шарлем Мішелем. Він зазначив, що для прискорення процесу вакцинації дуже важливий особистий приклад українських чиновників.

"Вакцина є. Дуже хочеться, щоб в Україні було багато людей, які хочуть вакцинуватися. Це важливо. Важливо на своєму прикладі показувати людям, що це безпечно. Хочу вам сказати, що я стою зараз перед вами і, мені здається, живий і здоровий. Тому я б хотів, щоб вакцинація в Україні проходила більш швидкими кроками", - сказав Зеленський.

Ваш браузер не підтримує HTML5-відео

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Закликаю всіх робити щеплення, щоб потім не "робити собі нерви", - з'явилося відео вакцинації Зеленського. ВIДЕО