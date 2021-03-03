"Без цензури" в прямому ефірі: зрада, вагнерівці та Арестович, хто проти української мови, вакцинації - так?. ВIДЕО

"Без цензури" в прямому ефірі вже сьогодні ввечері.

О 20.45 Марина Данилюк-Ярмолаєва і Богдан Буткевич розкладуть по поличках вакцину, "вагнерівську" спецоперацію, брехню Андрія Єрмака та Олексія Арестовича, ворогів української мови і не тільки, повідомляє Цензор.НЕТ.

- Зрада, "вагнерівці" та Арестович. Державне бюро розслідувань викрило брехню Офісу Президента, офіційно визнавши провал спецоперації із затримання "вагнерівців". Що тепер розкажуть про "вагнерівську" спецоперацію спікери Андрій Єрмак, Олексій Арестович та їм подібні? Тим часом, без охорони залишається Василь Бурба, який відмовився йти на угоду і промовчати про спецоперацію.

- Хто проти української мови? Чому "слуги" раптом вирішили допомогти ОПЗЖ у боротьбі проти державної мови? Як проросійські сили воюють з українською в регіонах? І як етнічна малороска Оксана Марченко бореться за російську мову в Україні?

- Вакцинації - так? Розбираємо скандал навколо якості препаратів і вакцинації політиків.

Приєднуйтесь до посиденьок "Без церзури в прямому ефірі"!