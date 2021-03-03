Голова Держприкордонслужби Дейнеко вакцинувався проти COVID-19: Коли є сумніви - командир мусить бути першим. ВIДЕО
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Голова Держприкордонслужби Сергій Дейнеко вакцинувалася проти коронавірусної інфекції COVID-19 під час робочої поїздки в район операції Об'єднаних сил в 59-му військовому мобільному госпіталі в м. Сєвєродонецьк препаратом Covishield (Oxford / AstraZeneca) індійського виробництва.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Держприкордонслужби.
Власним прикладом глава прикордонного відомства показав необхідність вакцинації, яка допоможе долати пандемію.
"Хочу, щоб підлеглі розуміли, що я буду першим серед прикордонників", - сказав Дейнеко.
Він закликав підлеглих не боятися процедури і робити щеплення від небезпечної хвороби.
"Коли є сумніви, коли є вагання - командир мусить бути першим. Упевнений, що інші прикордонники побачать, що в цьому немає нічого страшного і краще вакцинуватися", - зазначив глава Держприкордонслужби.
Дейнеко особисто ще не перехворів на коронавірус і тому для нього і тих, хто ще також не хворів це вихід, - отримати вакцину і не захворіти.