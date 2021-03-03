Електричка врізалася в машину на Донбасі - водій загинув, пасажира госпіталізовано, - ДСНС. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У Покровському районі Донецької області приміський потяг зіткнувся з автомобілем. Удар припав якраз туди, де сидів водій авто.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Головного управління ДСНС у Донецькій області.

Аварія трапилася 3 березня близько 9.00. Авто виїхало на нерегульований залізничний переїзд у с. Новоселівка, де в нього врізалася пасажирська електричка Скотовате - Слов'янськ.

Унаслідок аварії в машині затисло двох чоловіків. Один із них залишився живий. Його вдалося звільнити з машини до приїзду рятувальників.

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За словами прессекретаря ДСНС у Донецькій області Вероніки Бахал, інформує Вільне радіо, потерпілого з травмами доставили до лікарні.

Водій автомобіля помер на місці. Чоловікові було 57 років.

Наслідки аварії ліквідовували 13 працівників ДСНС. На час проведення слідчих дій рух цим шляхом призупинили.

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"Рух через залізничний переїзд забороняється, якщо, наприклад, черговий по переїзду подає сигнал заборони руху, якщо шлагбаум вже опущений або почав опускатися, якщо увімкнений заборонний сигнал світлофора чи звуковий сигнал незалежно від наявності та положення шлагбаума. Також рух забороняється, якщо за переїздом утворився затор, який змусить водія зупинитися на переїзді, або якщо до переїзду в межах видимості наближається потяг", – нагадує правила дорожнього руху речниця патрульної поліції Краматорська Ксенія Шостацька.

Самовільно відкривати шлагбаум або об’їжджати його чи машини, які стоять попереду, також не можна.

Якщо авто зупинилося на переїзді не з вини водія (наприклад, заглохло і не заводиться), водій зобов’язаний негайно висадити людей і спробувати звільнити переїзд, а якщо це не вдається зробити, він повинен:

а) за можливості послати двох людей уздовж колій в обидва боки від переїзду не менш ніж на кілометр (якщо одного, то в бік ймовірної появи поїзда, а на одноколійних переїздах — у бік гіршої видимості залізничної колії), пояснивши їм правила подавання сигналу зупинки машиністу поїзда (локомотива, дрезини), що наближається;

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б) залишатися біля транспортного засобу і, подаючи сигнали загальної тривоги, вживати всіх заходів для звільнення переїзду;

в) у разі появи поїзда бігти йому назустріч, подаючи сигнал зупинки.