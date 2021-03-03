Складається враження, що Зеленському Медведчук був потрібен для інформаційної атаки на "Євросолідарність" і на мене особисто, - Порошенко. ВІДЕО

Резонансні рішення РНБО Офіс президента Зеленського супроводжує брудною кампанією проти "Європейської Солідарності".

Про це у відеозверненні заявив лідер партії "ЄС", п'ятий Президент Петро Порошенко, інформує Цензор.НЕТ.

"Складається враження, що Зеленському Медведчук був потрібен для інформаційної атаки не стільки на ОПЗЖ та Росію, скільки на "Євросолідарність" та на мене особисто. Псевдосенсацію вони намагаються роздути із загальновідомих фактів. Фактів, про які я неодноразово розповідав в інтерв’ю та на прес-конференціях", – зауважує Порошенко.

Він знову нагадав про перебіг звільнення тисяч українців, захоплених у полон путінським режимом на окупованих територіях Криму, Донбасу та в Росії.

"Влітку чотирнадцятого року, коли припинили роботу посольства, у рамках нормандського формату на роль комунікатора між Києвом та Москвою визначили Медведчука. Чому я на це свідомо погодився, розуміючи власні політико-репутаційні ризики? Правда ж, не так важко було передбачити, що у майбутньому мені спробують виставити за це рахунок? Та тому що тисячі людей перебували на той час у російському полоні як заручники Кремля. Щоб їх звільнити, я готовий був мати справу хоч з чортом лисим", – нагадує п’ятий Президент.

"Мати справу" – означає виходити із зони власного комфорту. Зустрічатися. Розмовляти по телефону, будь-то Медведчук, чи Гризлов, чи Сурков, чи Путін. І не завжди, згідно з "лисячим правилом" дипломатії, говорити їм те, що ти про них насправді думаєш. Бо якщо ти щиро хочеш звільнити людей, бесіду точно не починатимеш з того, щоб послати співрозмовника під три чорти. Чого тоді дзвонив?", – пояснює Порошенко.

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Він наголошує – тоді вдалося провести кілька масштабних обмінів, внаслідок яких сотні, а загалом – тисячі українців повернулися з полону додому.

"При цьому ми жодного разу не порушили принципу "найбільш цінних для Росії злочинців не видавати". Це вже після нас видали Путіну Цемаха, учасника і свідка для нідерландського суду причетності Путіна до збиття малайзійського "Боїнга". Це вже після нас на вимогу Путіна Зеленський звільнив прямо з лави підсудних беркутів, що розстрілювали Майдан. Зате звільнити Ріфмастера чи Стерненка не може", – констатує Порошенко.

"Та й Медведчук у велику політику повернувся у липні 2019 року під час парламентських виборів. Вже за Зеленського, після мого президентства, відчув, що ніхто більше йому не заважає. А наша комунікація з Медведчуком припинилася на початку вісімнадцятого, коли стало ясно, що його кум Путін до президентських виборів нікого звільняти не стане", – говорить п’ятий Президент.

"Озираючись нині в чотирнадцятий рік, розумію, що з рішення, яке я тоді вимушено прийняв по Медведчуку, ми витиснули по максимуму. Ми звільнили людей. Не перший раз мені за те рішення намагаються виставити рахунок, і хай. Головне – тисячі людей повернулися додому. Їхні життя важливіші, ніж мої білі рукавички. У мене не було двох років, щоби зазирати Путіну в очі і десь аж не екваторі свого президентства наважитися на перший державницький крок. Чотирнадцятий рік – то рік суцільних викликів, від Новоросії – до існування держави, від ситуації на фронті – до віялових відключень в енергетиці. Кожен з вас це добре пам’ятає. Нам знадобилося трохи кмітливості, трохи часу і трохи хитрості. Нам вдалося переграти Путіна", – зазначив Петро Порошенко.

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"13 листопада 2015 року припинили імпорт електрики з Росії, який тепер, до речі, повністю відновили. 25 листопада 2015 року – відмовилися від імпорту російського газу, а після цього ще й виграли суд на 4,5 мільярди. А команда Зеленського вже запропонувала знову купувати російський газ. І врешті-решт зупинили постачання електроенергії до Криму. Зробили це, як тільки змогли домогтися міжнародного визнання відповідальності країни-окупанта за забезпечення життєвих потреб мешканців анексованого півострова", – вкотре зазначив Петро Порошенко.

"Ніж будь-які слова, вагомішу роль грають дії. І наша команда за п’ять років конкретними справами завоювала визнання як державницька проєвропейська сила: армія, безвіз, Угода про асоціацію, Томос, енергетична безпека, децентралізація, міжнародна коаліція і багато іншого. Такими ми були вчора, такими ми є сьогодні, і такими ми залишимося завтра", – переконаний лідер партії.