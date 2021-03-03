Ексголові Мінтрансу Рудьковському вручили підозру в організації викрадення в 2012-му "слуги народу" Семінського. ВІДЕО
Про це повідомило агентству "Інтерфакс-Україна" джерело в правоохоронних органах, передає Цензор.НЕТ.
"В аеропорту йому вручили підозру і клопотання про обрання запобіжного заходу", - сказало джерело.
Цю інформацію підтвердив ТСН начальник департаменту Офісу Генпрокурора Ян Стрелюк. "Причин затримувати у нас немає, згідно з чинним Кримінально-процесуальним кодексом, на жаль. Завтра вранці подаємо подаємо клопотання до Печерського райсуду про обрання запобіжного заходу утримання під вартою", - зазначив він.
Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що СБУ розкрила викрадення колишнього керівника "Нафтогазвидобування" Олега Семінського. За версією слідства, в 2012 році Рудьковський з подільниками викрали Семінського і позбавили волі на 3 роки. Його катували і вимагали виплатити неіснуючий борг в 200 млн доларів США. Зараз Семінський - народний депутат "Слуги народу" по мажоритарному 205 округу (Чернігівська область).
25 лютого в Офісі генпрокурора заявили про повідомлення про підозру у справі викрадення ексголови "Нафтогазвидобування" 5 особам, в т.ч Рудьковському.
26 лютого Рудьковський заявив, що перебуває на відпочинку за кордоном і не причетний до викрадення Семінського.