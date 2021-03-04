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SpaceX вперше успішно посадила прототип Starship, але потім корабель вибухнув. ВIДЕО

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Випробування розробленого компанією SpaceX Ілона Маска прототипу космічного корабля Starship 3 березня були перервані за 0,1 секунди до старту.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на CNN.

Starship SN10 (дев'ятий серійний випробувальний апарат) був готовий до випробувального польоту, але в останній момент перед зльотом двигуни корабля були зупинені, і SpaceX оголосила, що політ перервано.

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За даними The New York Times, старт відклали на кілька годин через проблеми з одним із двигунів.

Під час повторних випробувань SpaceX вперше вдалося провести успішну посадку Starship, але після приземлення прототип вибухнув.

Нагадаємо, восьмий і дев'ятий прототипи Starship вибухнули під час посадки в ході льотних випробувань у грудні 2020-го і лютому 2021 року.

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Топ коментарі

  • dmitrij suur
    Фу, какие дикари эти московиты. Весь цивилизованный мир надеется на успех программы SpaceX и только эти варвары радуются неудачам.
    Марш жрать ягель, под песни Рогозина, подпрыгивая на батуте с бутылкой в пердаке !
  • Sergo Ordgonikidze d93cb6f2
    да-да, ведь, во-первых, пущают кучу бандур, дырявят озоновый слой (и плевать, что озоновый слой на высотах 20-25км, а ни одни прототип ещё и до 15км не долетел), во-вторых, жгут топливо, отравляют воздух тяжелыми металлами выхлопа (и плевать, что там метановые движки, а метан сжигается в воду и углекислый газ).

    Короче, просто безобразие, то ли дело гептило-гидразиновые скрепные ракеты. Вот это технологии. Говорят, им даже болящие места можно мазать и всё как рукой снимет - только достать бутылочку нереально (и пофиг на то, что пытающиеся набрать гептильчика в бутылочку, дохнут при попытке эту бутылочку закупорить).
  • Хм e927b159
    У кацапов ракета взрывается при запуске. Комментарии кацапов: не ошибается только тот, кто ничего не делает.
    У SpaceX ракета взорвалась после успешной посадки. Комментарии кацапов: ахаха, мы же говорили, что Маск аферист и у него ничего не выйдет.
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