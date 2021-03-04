SpaceX вперше успішно посадила прототип Starship, але потім корабель вибухнув. ВIДЕО

Випробування розробленого компанією SpaceX Ілона Маска прототипу космічного корабля Starship 3 березня були перервані за 0,1 секунди до старту.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на CNN.

Starship SN10 (дев'ятий серійний випробувальний апарат) був готовий до випробувального польоту, але в останній момент перед зльотом двигуни корабля були зупинені, і SpaceX оголосила, що політ перервано.

Також читайте: Україна хоче запустити власний супутник разом зі Space-X у грудні 2021 року

За даними The New York Times, старт відклали на кілька годин через проблеми з одним із двигунів.

Під час повторних випробувань SpaceX вперше вдалося провести успішну посадку Starship, але після приземлення прототип вибухнув.

Нагадаємо, восьмий і дев'ятий прототипи Starship вибухнули під час посадки в ході льотних випробувань у грудні 2020-го і лютому 2021 року.