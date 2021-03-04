Разумков про причини пізньої вакцинації: Не все залежало від грошей, охочих отримати вакцину дуже багато. ВIДЕО

Глава Верховної Ради Дмитро Разумков пояснив причини, через які Україна запізно почала вакцинацію проти коронавірусу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Україна 24".

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"Тут той випадок, коли не все залежало від грошей. Гроші закладалися і минулого року, і в бюджет поточного. Я хотів би вам нагадати, що спочатку ми не планували створювати так званий ковідний фонд. Але все-таки він був створений і при ухваленні бюджету, його головним завданням було, що коли з'являться гроші, то вони будуть спрямовані на підтримку медиків, виплату додаткової фінансової мотивації, і друге - це вакцинація", - сказав спікер.

За словами спікера парламенту, Кабмін вів складні переговори для отримання вакцини.

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"Багато чого залежало навіть не від коштів, а від переговорів, і будемо відверті, в цьому плані Кабміну було непросто, тому що бажаючих отримати вакцину набагато більше, ніж тих можливостей, які сьогодні є з виробництва вакцин. Сподіваюся, що ми потроху почнемо виходити з цієї ситуації, є вже одна вакцина, зараз йдеться про те, що будуть інші", - сказав Разумков.