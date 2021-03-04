Дочка Ківи виграла конкурс на посаду керівника Департаменту в Полтавській міськраді як єдиний кандидат. ВIДЕО

Дочка нардепа від ОПЗЖ Іллі Ківи Катерина виграла конкурс на посаду директора Департаменту з питань реєстрації в міськраді Полтави.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє НВ.

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3 березня конкурсна комісія визнала її переможницею конкурсу на заміщення вакантної посади. Вона була єдиною, хто подав документи на конкурс.

За даними комісії, Ківа успішно склала тестове завдання і виконала три практичні завдання на "добре", "відмінно" і "добре", вона отримала 23 бали з 25 можливих.

Дочку нардепа рекомендуватимуть на призначення директором департаменту.

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На початку лютого Ілля Ківа підтвердив, що документи на конкурс подає його 27-річна дочка, пише видання "Полтавщина".

"Вона доросла, їй 27 років. Вона самостійно прийняла це рішення. Якщо виграє конкурс - буде працювати. Чи не виграє - займеться чимось іншим", - зазначив нардеп.

Катерина Ківа навчалася у Харківському національному юридичному університеті ім. Ярослава Мудрого та у Національній академії внутрішніх справ у Києві. З 2017 року Катерина працювала в органах поліції. Спочатку інспектором відділу Департаменту протидії наркозлочинності. Остання її посада — старший інспектор відділу організації відбору та проведення атестування. Катерина звільнилася з посади у департаменті кадрового забезпечення поліції у вересні 2020 року.

Згідно з поданою декларацією, Катерина Кива має квартиру в Києві площею 49 м², яку придбала за 286 тисяч гривень. Також вона є власницею автомобіля Mazda 3 Touring 2018 року випуску, який коштує 631 тисячу гривень.

За 2020 рік Катерина Кива отримала 241 тисячу гривень заробітної плати. Також вона задекларувала грошовий подарунок у 57 тисяч гривень.